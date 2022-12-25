ISW: «Вагнеровцы» несут большие потери под Бахмутом 25.12.2022, 9:03

Скорость наступления россиян замедлилась.

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлилось в последние дни, хотя рассуждать, достигло ли кульминации наступление, пока рано.

Как пишет Институт изучения войны, замедление продвижения подтверждают сами рашистские «военкоры» - ВСУ удалось оттеснить «вагнеровцев» на позиции, которые те занимали несколько дней назад. Это согласуется и с информацией из украинских соцсетей, что 21 декабря ВСУ полностью вытеснили российские войска с восточной окраины Бахмута.

ISW также подсчитал, что в ноябре и декабре российские войска совершили немного меньше общих наступлений в районе Бахмута по сравнению с октябрем.

«Российским силам, вероятно, будет сложно поддерживать темп своих наступательных операций в районе Бахмута, и они могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу», - говорится в отчете.

Среди главных проблем у россиян эксперты называют нехватку боеприпасов и тяжелые потери «вагнеровцев» в течение последних недель.

«Нехватка личного состава и боеприпасов российской армии, вероятно, не позволит ей в ближайшей перспективе сохранить нынешний высокий темп наступательных операций в районе Бахмута», - считают аналитики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».