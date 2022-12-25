«Жена не работает, съемное жилье, но мы чувствуем себя довольно уверенно» 25.12.2022, 9:10

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Как белорусы открывают бизнес в Польше.

«Салідарнасць» продолжает делиться историями белорусов, которые открыли свой бизнес в стране-соседке. Рассказываем, что они говорят про сам процесс и как оценивают своих успехи.

«Начала здесь делать то, что уже делала в Беларуси». Частный образовательный центр во Вроцлаве

Алина (имя изменено) из Минска, в 2021 году женщина вместе с ребенком была вынуждена уехать из Беларуси по политическим мотивам. На родине у собеседницы был свой бизнес, связанный с частным дополнительным образованием, но после ее переезда через какое-то время закрылся.

Сейчас Алина в стадии запуска своего образовательного центра во Вроцлаве.

— Поскольку переезд был вынужденный, то я сразу осталась без ничего: без жилья, машины, бизнеса. Поэтому сначала была борьба за выживание, процесс восстановления. Пыталась понять, как жить, есть, а потом уже начала думать, что делать дальше.

Сначала думала выучить польский язык и работать по найму. Но потом поняла: чтобы пойти работать в частную образовательную сферу, надо учить польский несколько лет, так сходу в это не зайдешь. Поэтому решила открыть что-то свое.

Сначала запустила обучение польскому языку онлайн, но как-то не пошло. Еле хватило денег закрыть зарплату преподавателям. Потом попробовала другое направление, оно пошло лучше.

Потом решила делать то, что делала в Беларуси – Stem-образование: это робототехника, инженерия, арт, наука и т.д. Открыть ИП было легко, сложнее было с расчетным счетом. Война ввела свои коррективы, и для белорусов открыть счет в банке оказалось непросто. Однако один банк все же одобрил. Знаю, что сейчас это сделать проще, так как выработана система с документами, которые необходимо предоставить белорусу.

Образовательный центр Алины только в начале запуска. По словам женщины, уже наняты преподаватели, снято помещение, идут первые пробные занятия, параллельно также идет реклама и формирование групп. Центр направлен на русскоязычных детей.

— Я точно буду уходить от того, когда белорусы представляют свой бизнес как белорусский. Думаю, не стоит в Европе как-то выделяться по национальности. Работников я также ищу тех, кто будет работать с душой и вкладываться. Так как занятия направлены на русскоязычную аудиторию, преподавателей я нанимала из Беларуси, России, Украины.

По словам белоруски, пока что ее бизнес прибыль не приносит, на ближайший год она на это и не рассчитывает. Сейчас центр проводит бесплатные мастер-классы и пробные занятия. Учеников, как говорит Алина, меньше, чем в Беларуси. Но классы не пустуют: если группа рассчитана на 12 человек, то все они и приходят.

Алина считает, что открытие бизнеса в Польше не повлияет на ее возвращение в Беларусь, когда там произойдут перемены:

— Думаю, смогу туда-сюда ездить, не участвовать сильно в делах бизнеса, только что-то корректировать. Другое дело, что препятствием могут стать другие причины, например, образование ребенка. Никуда рваться не буду, пока он не получит хорошее образование. Дело в том, что он и так за время нашей эмиграции поменял четыре школы, что недопустимо для детского образования.

«Есть минимум, который всех устраивает». Но мы планируем развиваться». Монтаж и изготовление мебели в Познани

Евгений вынужденно уехал из Беларуси в мае 2021 года. Первые восемь месяцев жизни в Польше у него не было возможности работать официально, так как он приехал без визы и подал документы на беженство. Все это время мужчина был вынужден работать нелегально.

Когда Евгению дали статус беженства и ВНЖ, он открыл ИП в Познани.

— Мы со знакомыми прочитали в СМИ историю парня, который открыл в Варшаве такой же бизнес — по изготовлению и монтажу мебели. Подумали, почему бы нам не попробовать, тем более, что больших вложений не требовалось.

В августе этого года Евгений открыл ИП, после чего с коллегами самостоятельно начали искать клиентов:

— Так получилось, что мы все трое нуждались друг в друге. У меня есть возможность открыть ИП, у второго человека — отличный польский язык, а у третьего — большой опыт в этой сфере. То есть вместе мы работать можем, а по отдельности было бы сложно чего-то добиться.

У нас был автомобиль, какой-то набор инструментов, но не весь, поскольку не все можно привезти из Беларуси. Много чего докупали.

Ездили по всем мебельным салонам, которые работали в Познани, чтобы найти клиентов. Предлагали сотрудничество в плане монтажа. Сначала с нами не хотели разговаривать: у нас не было опыта работы в Польше. Первые, кто согласился с нами сотрудничать, это «Black Red white». Мы прошли собеседование и довольно быстро к нам пришел первый заказ.

Евгений рассказывает, что первые два месяца было непросто: сентябрь и октябрь мужчины закрыли с минусом, ведь было много покупок, а клиентов — мало. В октябре удалось заключить еще один договор. Люди покупали в магазине мебель, а команда Евгения производила ее монтаж.

— В этом месяце у нас уже был тот минимум по зарплате, который всех устраивает, но, естественно, хотелось бы побольше. В будущем хотим нанять хотя бы еще одного человека в команду, чтобы работать в две бригады по двое.

Недавно мы также подписали контракт с крупной монтажной фирмой. Когда у них большое количество заказов и им не хватает бригад, то они свои заказы отдают нам, забирая какой-то процент от стоимости. В основном, эта фирма занимается монтажом офисной мебели. Здесь у нас уже почасовая оплата на каждого человека, то есть не надо делить сумму на троих.

Евгений вместе с командой, помимо сотрудничества с мебельными магазинами и компаниями, принимают заявки на мебель под заказ:

— Нам удалось найти производство, где можно осуществлять распил ДСП, столешниц и прочего. А благодаря тому, что выкладываем информацию о наших услугах на доске объявлений в Познани, нас уже нашли несколько белорусов, и мы успешно сделали для них мебель под заказ.

Белорус рассказывает, что в новом году он с коллегами планируют снова поездить по торговым магазинам Познани, и уже с имеющимся опытом заключить более выгодные договоры. Даже на данном этапе работы, признается он, у него доходы выше, чем в Беларуси:

— В Беларуси, кроме меня, работала жена и было свое жилье. Но средств не особо хватало. А здесь жена не работает, съемное жилье, и мы чувствуем себя довольно уверенно.

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