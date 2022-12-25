Рогозина доставили в московский госпиталь 15 25.12.2022, 9:16

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У него ранение и контузия.

Экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина после получения ранения в донецком ресторане таки смогли перевезти из Ростова в один из госпиталей в Подмосковье.

Помощник Рогозина сообщил, что кроме металлического осколка размером 8 на 6 мм выше правой лопатки в районе позвоночника, у экс-чиновника контузия. Других ранений у него, как утверждает помощник Рогозина, нет.

Также утверждается, что кроме Рогозина в тяжелом состоянии находятся трое военных советников. Двое из них не были вывезены из оккупированного Донецка. Третий раненый находится в Ростове-на-Дону.

Telegram-канал BAZA, близкий к российским силовикам, сообщал что, в результате взрыва Рогозин получил осколочные ранения и других частей тела.

«Бывший глава «Роскосмоса» получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. По уточненным данным, всего во время обстрела ресторана погибли 2 человека, еще 5 ранены», – говорится в сообщении.

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