На белорусских предприятиях царит хаос 18 Артем Черников

25.12.2022, 9:23

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Прихлебатели пытаются избежать своей печальной судьбы.

Пока лукашисты выпускают новые идиотские законы и призывы, белорусы вынуждены искать какие-то лазейки, которые помогают выживать в реалиях диктатуры. Прихлебатели пытаются избежать своей печальной судьбы и как можно дольше досидеть в своих кабинетах. Но иногда такие законы могут усилить разборки жаб и гадюк в номенклатуре.

23 декабря генеральный прокурор Андрей Швед сообщил, что в Беларуси впервые приняли «стратегию по борьбе с коррупцией», где основной упор сделали на то, чтобы в борьбу «максимально вовлечь в процесс общественность». Швед ожидает, что народ Беларуси начнет активно «стучать» в правоохранительные органы о коррупции о том, и о том, что должностные лица живут не по средствам.

Рабочие предприятий изначально посмеялись над нелепым заявлением прокурора, однако, когда начали слышать от начальства испуганные комментарии по этому поводу, поняли: вот оно! Руководство в буквальном смысле «спалило» себя на том, что теперь у рабочих есть новый рычаг давления. Поскольку на «хлебные» места на белорусских заводах назначаются либо «свои люди», либо непосредственно прямым распоряжением сверху, 90% начальников можно уличить в каких-то коррупционных схемах. Особенно, если изучать закупки на время ремонтов и сравнить цену закупки, с ценой производителя. Здесь налицо будет все — от непотизма до прямых получений отката.

Для примера: мне вспоминается мой цех, в котором установили дорогущие уровнемеры на давно выведенное из эксплуатации оборудование. Только на одной небольшой стадии два абсолютно ненужных прибора стоимостью, на тот момент, в 32 тысячи евро. Уверен, если посчитать такие закупки на неработающее оборудование по заводу, суммы будут с шестью нулями. Подсчет на всех предприятиях Беларуси явно выведет сумму, на которую с нуля можно будет построить новый прибыльный завод.

Сейчас на предприятиях царит хаос. На руководящие должности приходят только лояльные к режиму личности, которые, к сожалению, мало понимают в менеджменте и маркетинге. С одной стороны, можно позволить им разрушать экономику Беларуси и дальше, а можно заставить грызть глотки друг другу, и тем самым ускорить крах режима. Один звонок, пусть даже анонимный, и одиозного начальника просто заклюют аудитами и явно что-нибудь да найдут. Они хотели власти Лукашенко, они не встали на сторону рабочих — теперь наша очередь. За каждого коллегу, которого кинули за решетку лукашисты — сядет очередной назначенец. Как известно, с ними сейчас тоже напряженка, а значит, очень скоро режим займется самоликвидацией.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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