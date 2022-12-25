Как выглядит инстаграмная дача под Минском 9 25.12.2022, 9:47

6,416

Стоит домик меньше самой дешевой минской однушки.

В 35 километрах от МКАД расположился симпатичный каркасный дом. Несмотря на «дачное» назначение, коттедж — неплохой вариант для комфортного проживания, пишет Realt.by. Тут есть практически все удобства, участок находится рядом с лесом, а стоит каркасник меньше самой дешевой минской однушки.

Дом 2020 года постройки находится в Воложинском районе. Если ехать от МКАД в Молодечненском направлении, расстояние от кольцевой составит 35 километров, если в Раковском — около 40 километров.

Площадь участка — 5,16 сотки. Земля находится в частной собственности. Участок — крайний, расположен возле леса поодаль от других участков. Дача ограждена сеткой-рабицей только со стороны леса. Тут уже растут яблони, сливы, груша, вишня, березы, смородина, земляника.

Как говорится в объявлении, товарищество представляет собой тихое живописное место. Рядом — лесной массив с ягодными и грибными местами, на въезде есть небольшой водоем. В 2,5 км — исток реки Западная Березина, где в летний сезон организуются сплавы на байдарках, также в 1,6 км — пойма реки Уша (приток Вилии и Березины).

Площадь каркасного дома с мансардным этажом и террасой — 91 м2. На первом этаже расположены кухня, большая гостиная, санузел и открытая терраса, где можно проводить время с семьей в теплое время, на мансардном этаже — большая жилая комната с двумя окнами (при желании можно оборудовать две отдельные комнаты).

Дача хорошо утеплена (минвата 150 мм). Все коммуникации введены в дом: электричество, вода, канализация (вкопано два 1,5-метровых кольца). В коттедже установлены сантехника, бойлер на 80 литров, стиральная машина, кухонный гарнитур, стеклопакеты, металлическая дверь, ламинированные полы, в кухне и санузле — линолеум. Отопление — конвекторное.

А вот вода пока что только сезонная: недалеко от дома расположена водонапорная башня, которая обеспечивает беспрерывную подачу воды, даже в самый разгар дачного сезона. Для круглогодичного использования есть возможность подключиться к центральному водоснабжению с индивидуальной оплатой по счетчику.

Подъездные пути к дому действуют круглый год (от асфальтированной дороги — 1,7 км гравийки). В сезон приезжают автолавки. От МКАД до дачи — около 30−40 минут езды на автомобиле. Также через деревню Турковщина ходит маршрутка № 406 от станции метро «Пушкинская» через Каменную Горку, Заславль (время в пути около 50 минут), от остановки — 10 минут пешком до дома (со стороны СТ «Уша», там же рядом есть магазин). В нескольких километрах находится ж/д станция «Радошковичи» (агрогородок Петришки) — курсирует рейсовый автобус. В Петришках есть рынок, несколько продуктовых магазинов, стройматериалы, парикмахерская, отделение банка, аптека.

В окрестностях дачи несколько интересных мест для посещения − музей Янки Купалы, историко-культурный комплекс «Линия Сталина», гидропарк «Сосновый бор».

Стоимость этого каркасного дома — 34 тысячи долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».