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На аэродроме в российском Курске прогремели взрывы

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  • 25.12.2022, 9:54
  • 12,672
На аэродроме в российском Курске прогремели взрывы

Местные жители слышали сразу несколько взрывов около 4 часов утра.

В российской Курской области в ночь на 25 декабря прогремели мощные взрывы. Местные жители уверяют, что взрывы произошли в районе аэродрома «Халино». Видео уже разлетелось в Сети.

Местные жители слышали сразу несколько взрывов около 4 часов утра. Следует отметить, что аэродром «Халино» размещен на восточной окраине Курска. Его закрыли для гражданских полетов с начала полномасштабного вторжения РФ. На этом аэродроме базируются российские истребители.

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