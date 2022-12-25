На аэродроме в российском Курске прогремели взрывы 3 25.12.2022, 9:54

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Местные жители слышали сразу несколько взрывов около 4 часов утра.

В российской Курской области в ночь на 25 декабря прогремели мощные взрывы. Местные жители уверяют, что взрывы произошли в районе аэродрома «Халино». Видео уже разлетелось в Сети.

Местные жители слышали сразу несколько взрывов около 4 часов утра. Следует отметить, что аэродром «Халино» размещен на восточной окраине Курска. Его закрыли для гражданских полетов с начала полномасштабного вторжения РФ. На этом аэродроме базируются российские истребители.

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