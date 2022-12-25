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Посол Польши: Мы не можем перестать говорить о стремлении жить достойно

  • 25.12.2022, 10:26
Посол Польши: Мы не можем перестать говорить о стремлении жить достойно

Артур Михальски поздравил белорусов с Рождеством.

Посол Польши в Беларуси Артур Михальски поздравил белорусов с Рождеством. Польский дипломат призвал не забывать о тех, кто сегодня не может праздновать вместе с нами.

«Многие наши близкие, друзья не смогут радоваться этому празднику дома. Мы не можем забывать о них. Давайте останим пустую тарелку на праздничном столе, пусть она символизирует всех, кто находится в тюрьмах. (…) Мы не можем перестать говорить о страданиях людей и их стремление жить достойно, право жить в свободной стране с верой в истину…», — сказал дипломат.

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