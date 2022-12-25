В России пьяные «мобики» бросили гранату на парковке в кафе 4 25.12.2022, 10:35

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Есть пострадавшие.

Вернувшиеся с войны в Украине пьяные мобилизованный и доброволец взорвали гранату на парковке кафе в Воронежской области России.

Ранен прохожий, повреждены два автомобиля и здание кафе.

По данным источников ASTRA, взрыв произошел около часа ночи 24 декабря в поселке Подгоренский на парковке кафе-гостиницы «Людмила» на улице Дачной.

Вечером 24 декабря они отпросились у начальника в магазин, а сами отправились в кафе «Людмила» в поселке Подгоренском. Там они выпивали спиртные напитки и устроили конфликт с посетителями кафе, затем конфликт перерос в драку. В какой-то момент доброволец Киреевский достал гранату «Ф-1» и взорвал ее, бросив на парковку кафе. В результате взрыва ранен местный житель — Сергей Черногоров, он госпитализирован. Повреждения получили два автомобиля и здание самого кафе.

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