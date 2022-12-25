Как белорусские католики празднуют Рождество 25.12.2022, 10:44

Фото: onliner

Репортаж из агрогородка.

Сегодня один из главных праздников для белорусских католиков и протестантов — они встречают Рождество Христово. Торжественные богослужения проходят по всей стране. Белорусы пришли в костелы, чтобы зажечь свечи и помолиться о мире и согласии для себя и своих детей. Onliner.by решил посмотреть, как проходит рождественская служба за пределами Минска, и заглянул в костел в небольшом агрогородке Налибоки.

По данным Белорусской католической церкви, католиками себя считают около полутора миллионов белорусов, это 15% всего населения. Большинство верующих живут в западной части страны, но католические приходы открыты по всей Беларуси.

Во время мессы ксендз вспоминает ветхозаветные пророчества и события, и верующие активно участвуют — вместе читают молитвы и поют песни. Завершается служба причастием.

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

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