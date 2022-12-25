ISW рассказал, как в России готовятся «раскулачивать» олигархов 2 25.12.2022, 10:54

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Эту идею продвигает Евгений Пригожин.

В России, вероятно, могут создавать информационные условия для оправдания национализации ресурсов олигархов с целью финансирования войны в Украине. Таково мнение аналитиков из Института изучения войны (ISW).

Эксперты вспоминают слова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на похоронах одного из наемников военной компании 24 декабря. Он заявил, что России необходимо конфисковать роскошное имущество у представителей элит, которые не поддерживают войну в Украине, опасаясь потерять привилегированный образ жизни.

Аналитики считают, что Пригожин поднял эту тему для продвижения своих политических целей, в частности легализации «Вагнера». Связанные с частной военной компанией ресурсы поддержали критику элит. Пригожин может использовать такие популистские предложения для поднятия своего авторитета в российском обществе или повлиять на внедрение жестких мер национализации, считают в ISW.

В Институте изучения войны добавили, что президент России Владимир Путин также косвенно «атаковал» российских олигархов. По его словам, подавляющее большинство бизнесменов являются «патриотами», однако есть и те, кто не разделяет его настроений в вопросе войны против Украины. По мнению главы Кремля, россияне, которые выводят деньги за рубеж и не имеют связи с РФ, «представляют опасность» для страны.

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