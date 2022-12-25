«Ник и Майк»: Финт хунты не пройдет 5 25.12.2022, 11:28

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Белорусы против войны и против Лукашенко.

Telegram-канал «Ник и Майк» призывает быть солидарными с Украиной в эти праздничные дни:

— К большому сожалению, наш прогноз на испорченное Рождество оправдывается. Наступления нет, но есть обстрелы. Сегодня досталось Херсону. Более 20 погибших мирных жителей в городе, который Россия еще недавно назвала своим. Очередной злобный и бессмысленный акт геноцида и очередное военное преступление режима окурка с Лиговки.

Тем временем, доблестное воинство и временная администрация бежит из Сватово, в котором была «навсегда», а оставила лишь разруху и человеческие жертвы.

Мы не будем говорить за Запад, тут слепых и глухих все меньше. Нам интересно другое. На носу неформальный саммит СНГ — новогодний корпоратив, который символизирует первенство Кремля на постсоветском пространстве. Союзник в агрессии против Украины там пока один. И вот вопрос: как будет подниматься рука с тостами и шампанским под ракетные обстрелы Украины, которой большинство стран оказывает помощь?

В этом году окурок хочет всех замазать в агрессию, пусть и символическим образом. Мы бы рекомендовали еще раз подумать, стоит ли лететь в Питер на елку к двум людоедам? А если лететь, то – как себя вести. Счастливый смех на банкете — самое отвратное, что можно вообразить. Бал у князя тьмы как он есть.

Ранее Токаев, Рахмон и Пашинян показали, как можно разговаривать с окурком с Лиговки. И никому ничего за это не было. Мы входим в новую реальность, когда Россию за регионального лидера не признают даже бывшие колонии.

А для наших подписчиков рекомендация все та же — давайте отмечать скромно. Весь мир участвует в акциях солидарности с Украиной. Это безопасная форма протеста и наш формат акции солидарности. Фотоотчеты с банкетов не добавляют очков во взаимоотношениях с Украиной. Как раз наоборот.

Еще раз напомним наш пост на эту тему. В подобном ключе поддержку Украине высказали премьер Британии Сунак, в Литве, в Нью-Йорке. Это наш безопасный способ протеста в ситуации, когда уголовное дело состряпали на 68-летнюю женщину, которая написала на остановке «Нет войне». Отдельно отметим, что именно с такими лозунгами сейчас выступает синегубый синепал, его дегенерал Хренин и другие «официальные» лица. Но, видимо, против войны могут быть только они, все остальные должны быть за. Что еще раз намекает на то, что все слова абсолютно лживы.

Но этот финт не пройдет. Беларусь против войны. Была и будет. Как и против Лукашенко.

Нет войне — нет Лукашенко.

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