Госдума РФ хочет повысить налоги для покинувших страну

Госдума РФ хочет повысить налоги для покинувших страну7
- 25.12.2022, 11:48
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Также могут быть отменены различные льготы.
Госдума РФ разрабатывает законопроект о повышении налоговых ставок для уехавших из страны россиян. Об этом сообщил глава нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин в Telegram.
По словам Володина, покинувшие страну не только удаленно работают в российских компаниях, но и пользуются всеми льготами в соответствии с законодательством.
«Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо», — написал Володин в Telegram.