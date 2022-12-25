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Госдума РФ хочет повысить налоги для покинувших страну

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  • 25.12.2022, 11:48
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Госдума РФ хочет повысить налоги для покинувших страну

Также могут быть отменены различные льготы.

Госдума РФ разрабатывает законопроект о повышении налоговых ставок для уехавших из страны россиян. Об этом сообщил глава нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин в Telegram.

По словам Володина, покинувшие страну не только удаленно работают в российских компаниях, но и пользуются всеми льготами в соответствии с законодательством.

«Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо», — написал Володин в Telegram.

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