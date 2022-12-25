Каким был 2022 год для белорусского католического Костела 1 25.12.2022, 12:04

Аресты священников, давление властей, пастырство за рубежом.

Католики всего мира отмечают Рождество Христово. А с чем в этом году встречает Рождество белорусский Костел? Как он пережил этот год? Справлялся ли он с давлением и репрессиями со стороны государства? Что можно назвать событием года для Костела? Какую роль он продолжает играть в обществе, включая белорусов за рубежом? Эти вопросы «Белсат» обсудил с католическим верующим, белорусом, который сейчас живет в Польше, Артемом Ткачуком.

Задержаны около 10 священников

– Артем, как вы видите, как верующий, вовлеченный в жизнь Костела, каким этот год стал для белорусской католической общины?

– Прежде всего 2022 год ознаменовался усилением репрессий даже по сравнению с 2021 годом. В этом году были задержаны около 10 священников. Надо вспомнить арест ксендза Андрея Ващука, который получил дважды по 15 суток – пока никто из католических священников не сидел больше. Потом на него завели уголовное дело, но разрешили выехать.

И это только известные нам цифры. А я думаю, что мы знаем даже не большую часть происходящего. Точно нам не известно обо всех вызовах на профилактические беседы у разного рода силовые и идеологические органы.

В этом году в Костеле продолжился тренд 2021 года – усиление роли Апостольской нунциатуры (Апостольская нунциатура – дипломатическое представительство (посольство) Святого Престола в Республике Беларусь – ред.). Подтверждением этого процесса стал комментарий пропагандистки Гладкой, которая писала о костеле в Солах, где сейчас от священника требуют зарисовать фреску «Чудо над Вислой». У нее была такая фраза: «Собранными материалами мы поделимся с апостольской нунциатурой и Святым Престолом». То есть власти обращаются напрямую в Апостольскую нунциатуру, а всю местную костельную иерархию обходят стороной. Даже митрополит Юзеф Станевский не стал для них фигурой в Костеле, с которой бы они хотели разговаривать. Поэтому вопросы решаются через Апостольскую нунциатуру, а она в свою очередь передает какие-то сигналы епископам или священникам на местах.

Представители госорганов приходят в костелы слушать проповеди

– Как это можно оценить, что власти идут прямо в нунциатура? Это плохо или хорошо для Костела и верующих?

– По-разному. С одной стороны, это не совсем хорошо, так как субъектность местного Костела принижается как в глазах властей, так и Ватикана. С другой стороны, если бы не было такого демпфера, неизвестно, как бы выглядела коммуникация с местным Костелом. Возможно, у нас был бы уже далеко не один священник – узника совести, а история с Красным костелом была бы не единичной. Ведь мы видим, что пропаганда в последнее время очень жестко «проходится» по Костелу и утверждает, что католики – это неблагонадежная часть населения.

Несмотря на все давление, Костел в этом году пытался заниматься своим стандартным пастырством. Вернулись паломничества, фестивали, какие-то мероприятия. Хотя это все делать намного труднее, чем раньше, так как внимание властей беспрецедентное. Известно, что представители различных органов даже приходят слушать проповеди в костелы. Но Костел пытается выдержать и продолжать работать в этой ситуации.

– Какое событие вы бы могли выделить как самое важное событие года в белорусском Костеле?

– Издание Кодекса канонического права на белорусском языке, презентация которого состоялась буквально неделю или две назад. СМИ обошли вниманием это событие, однако специалистам очевидна его важность. Ее инициатором стал Апостольский нунций Анте Йозич. На дипломатическом языке это подчеркивание того, что здесь – отдельный народ, отдельная культура. Кодекс канонического права – это свод юридических норм Костела. Среди соседних стран на местный язык он переведен только в Польше, Литве и России. И здесь мы видим, что в стране, где собственные законы по-белорусски почти не издаются, а большинство населения – русскоязычное, Костел издает основной свод законов на белорусском языке. Мне кажется, это очень важный сигнал.

– Почему такой перевод не издавали раньше?

– Из-за ограниченности ресурсов. Ведь сам кодекс в оригинале на латинском языке. То есть нужны знатоки латинского, при том – юридического языка. Кроме того, нужно хорошо знать каноническое право. Таких специалистов в Белоруси немного, пальцев двух рук хватит, чтобы подсчитать. И они не являются переводчиками. Поэтому перевод был непростой задачей. Но Апостольский нунций подтолкнул это дело.

– Артем, действительно, СМИ обошли вниманием это событие, оно было совсем негромким. Из того же, что у всех на слуху, событием года в Костеле, наверное, можно было бы назвать историю с Красным костелом, который власти фактически забрали у прихода. Что вы думаете на этот счет – зачем властям понадобилась эта ситуация?

– Да, действительно, эта история очень медийная. Но фактически, это чисто политическое дело. Пока мы не можем понять, какая у государства была мотивация создавать такую ситуацию. Возможно, это инструмент политического давления, элемент торговли между белорусскими властями и Апостольской столицей.

Конечно, нет ничего хорошего в том, что у верующих забрали костел, однако существенно повлиять на Костел как сообщество это не повлияет, так как верующие могут собираться в других храмах. Главное, что священники на свободе и могут выполнять свои обязанности.

Почему Костел запрещает высказываться своим священникам?

– Какие настроения сейчас у верующих? Чего они ждут от Костела – большей ангажированности в текущие политические дела или наоборот – чтобы Костел был полностью вне политики?

– Как я это вижу, большинство понимает ситуацию, которая сейчас сложилась – что прежде всего нам всем нужно сохранить себя. И что невозможно в этих жестких жерновах репрессий высказываться публично, потому что фактически ты ничего не изменишь, но получишь сильную ответную реакцию. Сейчас во всех сферах, не только в Костеле, люди замерли, пытаются найти себя и делать, что возможно, хоть иногда возникают недовольства, как, например, это было в костеле в Дятлово, где на приходском празднике архиепископ Тадеуш Кондрусевич вручал благодарности местным властям за сотрудничество с Костелом. Тогда было много гневных комментариев. Хотя в другие времена это было нормальным рядовым событием. Ведь на самом деле в регионах местные власти часто помогают Костелу в бытовых вопросах, имеют хорошие отношения. Раньше Костел часто благодарил их. Сегодня же это воспринимается как определенная измена.

– В последнее время Костел не только благодарности выдает региональным властям, но и запрещает священникам высказываться, как это произошло с ксендзом Вячеславом Борком. Не повлияют ли такие попытки балансировать между вашим и нашим на репутацию Костела, не оттолкнут ли верующих?

– Наверное, в каком-то смысле повлияют. Но надо понимать, что Костел сегодня пытается не лезть на рожон с властями, но вместе с тем не позволит встроить себя в идеологическую вертикаль. Он стремится оставаться на позициях, озвученных в 2020-м году, и при этом не озвучивать их заново. По-моему, это рационально и это надо понимать. В Белоруси 400-500 священников, много других духовных лиц, и ты не перенесешь Костел куда-то из Белоруси.

Я считаю, что власти таки не сумели за это годы заставить Костел идти на уступки, хотя какие-то вынужденные шаги были.

Может ли Костел стать двигателем перемен в Белоруси?

– Артем, еще в 2020 году были слышны мнения, что Костел может и в Белоруси стать таким двигателем перемен, как когда-то в Польше. Сегодня костел в Белоруси остается тем местом, где постоянно звучит белорусский язык, где официальные документы выдаются по-белорусски. Может ли он повлиять на сознание белорусов, иметь реальное влияние на ситуацию?

– Мое мнение, что Костел в 2020 году да и сегодня прыгает выше головы и своих возможностей. Белорусское общество преимущественно не воцерквленное. Католики – меньшинство в нем. По самым оптимистичным подсчетам – 10-15%. Соответствующее и влияние.

В 2020 году все восхищались службами с участием епископа Юрия Кособуцкого. Но сколько людей реально приходили на те мессы? Если посмотреть на снимки, видно, что костел неполный, снаружи людей не было. Да, людям тогда было приятно слышать, что Костел высказывается согласно тому, что они чувствуют и к чему стремятся. Но на этом медийном месседже все и закончилось. Молиться, прийти в храм и таким образом проявить солидарность шли очень мало людей.

Не стоит сравнивать белорусскую ситуацию с Польшей, так как там Костел играет совсем другую роль в обществе – там масштабы, у которых мы близко не стояли.

В нашей ситуации, когда общество утихло, замерло, Костел не может сказать – а мы будем бороться. Костел может поддержать людей, высказаться, что морально хорошо, а что плохо, в защиту обиженных, заключенных, против лжи, но не может поощрять на какие-то действия. И так было и в Польше. Все начинается с общества.

Впервые в Польше появилось организованное белорусское пастырство

– Когда репрессии усилились, за границу выехало в том числе много белорусов-католиков. Артем, вы сами живете в Польше. Как выглядит сегодня белорусское католическое пастырство за рубежом?

– Текущий год стал хорошим продолжением развития белорусского иностранного пастырства, которое началось в 2021 году, прежде всего, в Польше.

В этом году белорусские службы появились в Белостоке, Лодзи, после многолетнего перерыва возобновились в Кракове. В Познани также начинаются литургии для белорусов. Еще с 2021 года действует пастырство белорусов-католиков во Вроцлаве, Люблине, Варшаве, Гданьске. На это Рождество во всех величайших городах Польши будут службы по-белорусски.

Я считаю, что это исторический момент, так как раньше не было настолько организованных и постоянных служб, встреч белорусов-католиков за рубежом. И все это была инициатива снизу. Католики, которые приезжали из Белоруси, искали возможность продолжать молиться по-белорусски, сохранять свое тождество.

Но вместе с тем, если возвращаться к роли Костела в развитии белорусского общества, в Варшаве приходят на службы в воскресенье 100 человек, в Гданьске до 100, в других городах 40-50. А белорусов в Польше десятки тысяч. Если белорусы так уважают роль Костела, хотели бы себя отождествлять с ним, где все эти люди? Я не хочу сказать, что надо становиться верующим, но можно приходить на встречи белорусов при костелах – там люди просто собираются, чтобы попить чаю, поговорить, побыть вместе.

Здесь можно посмотреть на поляков зарубежья. Далеко не все те, кто там приходит на службы – верующие. Но они приходят, потому что есть национальные традиции, Рождество Христово, когда колядки можно успевать, или Пасха. Белорусы могли бы прийти в костел в День Воли и подумать о Белоруси. Или поддержать вертеп. В Костеле очень много делается вещей религиозно нейтральных. Но я не вижу, чтобы большинству белорусов это было интересно.

Будущее Костела – активные верующие

– Вы назвали столько мест в Польше, где сейчас идут службы по-белорусски. Это столько ксендзов выехали из Белоруси? Или кто проводит службы?

– В большинстве для белорусов служат поляки, которые когда-то служили в Белоруси. Таких несколько десятков в Польше – в Гданьске, Познани, Кракове, Белостоке, Люблине. Они владеют белорусским языком. И эти священники очень благосклонны белорусам. Они понимают белорусов, наш менталитет, наше положение.

– Артем, каким бы вы хотели видеть белорусский Костел в 2023 году?

– Недавно архиепископ Тадеуш Кондрусевич издал документ – видение Костела в 2023 году. Он там пишет об усилении роли мирян, включение их в различные функции, опору Костела на мирян. Для меня такой подход очень близок. СМИ обычно концентрируются на костельной иерархии – посадили священника, епископ что-то сказал, куда-то сходил. И это важно. Но духовенство – меньшинство Костела. Абсолютное большинство в нем – светские люди. И они хотят занимать свое место и в Костеле, и в обществе. И их надо учить, усиливать.

Я считаю, что 2022 год стал хорошим началом на примере пастырства зарубежья. Ведь в абсолютном большинстве белорусские службы за рубежом были организованы самими людьми. Это не епископ сказал сделать белорусскую службу, не священник собрал людей, а люди сами искали друг друга и возможности организовать мессы по-белорусски. Активные верующие – будущее Костела. В 2023 году я хотел бы видеть белорусский Костел таким – максимально открытым, с верующими, в полной мере включенными в него многочисленные дела.

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