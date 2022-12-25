закрыть
25 декабря 2022, воскресенье, 12:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бывший депутат от «Единой России» поджег военкомат

  • 25.12.2022, 12:07
  • 4,208
Бывший депутат от «Единой России» поджег военкомат

Он бросил в здание бутылку с бензином.

В ночь на 23 декабря бывший депутат от «Единой России» поджег военкомат в Саратовской области. 41-летний Даниил Акимов был депутатом Знаменского муниципального образования. Об этом сообщает близкий к российским силовикам Telegram-канал BAZA.

Поджог произошел в селе Ивантеевка. Оказалось, что экс-депутат бросил в здание бутылку с бензином.

«Уже утром правоохранители задержали поджигателя - 41-летнего Даниила Акимова. Он не стал отрицать свою причастность и сознался, что устроил пожар просто так, ради хулиганства», - говорится в сообщении.

Известно, что депутатом Акимов был в 2011 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На белорусских предприятиях царит хаос
На белорусских предприятиях царит хаос Артем Черников
Свабоду не здабудзеш заклінаннямі
Свабоду не здабудзеш заклінаннямі Андрэй Саннікаў
Операция по принуждению к «спецоперации»
Операция по принуждению к «спецоперации» Ирина Халип
План войны Путина на 2023 год
План войны Путина на 2023 год Юрий Бутусов