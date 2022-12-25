Бывший депутат от «Единой России» поджег военкомат 25.12.2022, 12:07

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Он бросил в здание бутылку с бензином.

В ночь на 23 декабря бывший депутат от «Единой России» поджег военкомат в Саратовской области. 41-летний Даниил Акимов был депутатом Знаменского муниципального образования. Об этом сообщает близкий к российским силовикам Telegram-канал BAZA.

Поджог произошел в селе Ивантеевка. Оказалось, что экс-депутат бросил в здание бутылку с бензином.

«Уже утром правоохранители задержали поджигателя - 41-летнего Даниила Акимова. Он не стал отрицать свою причастность и сознался, что устроил пожар просто так, ради хулиганства», - говорится в сообщении.

Известно, что депутатом Акимов был в 2011 году.

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