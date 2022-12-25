РосСМИ: Вступление белорусской армии в войну — вопрос времени 6 25.12.2022, 12:26

5,890

Лукашенко и Путин обсуждают условия.

Российский пропагандистский ресурс Readovka пишет, что вступление белорусской армии в войну — вопрос времени.

Издание обращает внимание на то, что Лукашенко уже второй раз за буквально несколько дней встретится с Путиным. Белорусский диктатор сейчас находится в Москве.

«В это же время в самой Беларуси происходят кадровые армейские перестановки – с должности начальника связи вооруженных сил был снят Олег Мищенко. Напомним, именно хорошая связь показала свою критическую важность в ходе СВО», — пишут российские пропагандисты.

Readovka пишет, что судьба вступления белорусской армии в войну предрешена:

— Она в любом случае вступит в военный конфликт. Вопрос лишь в условиях этого вступления, которые сейчас, по всей видимости, и являются предметом торга.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».