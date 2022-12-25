РосСМИ: Вступление белорусской армии в войну — вопрос времени

РосСМИ: Вступление белорусской армии в войну — вопрос времени6
- 25.12.2022, 12:26
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Лукашенко и Путин обсуждают условия.
Российский пропагандистский ресурс Readovka пишет, что вступление белорусской армии в войну — вопрос времени.
Издание обращает внимание на то, что Лукашенко уже второй раз за буквально несколько дней встретится с Путиным. Белорусский диктатор сейчас находится в Москве.
«В это же время в самой Беларуси происходят кадровые армейские перестановки – с должности начальника связи вооруженных сил был снят Олег Мищенко. Напомним, именно хорошая связь показала свою критическую важность в ходе СВО», — пишут российские пропагандисты.
Readovka пишет, что судьба вступления белорусской армии в войну предрешена:
— Она в любом случае вступит в военный конфликт. Вопрос лишь в условиях этого вступления, которые сейчас, по всей видимости, и являются предметом торга.