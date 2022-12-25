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«Каски 40-х годов»: оккупант рассказал о снаряжении российской армии

  • 25.12.2022, 12:45
«Каски 40-х годов»: оккупант рассказал о снаряжении российской армии

Перехват разговора.

Украинская разведка опубликовала перехват разговора российского оккупанта с другом. Захватчик рассказывает о снаряжении и вооружении российской армии:

«У нас тут народ набирают в «Шторм» батальон. Ну, в штурмовики, на*уй. Я что-то подумал, думаю, не, ну его нах*уй! С нашим обмундированием… Броня 4-й класс защиты, чисто грудина и напашник… И каски образца 40-го года… Все старенькое, родное», — рассказал оккупант.

В конце беседы оккупант призвал друга всеми силами избегать мобилизации и попадания на фронт.

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