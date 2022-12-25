Зачем белорусские военнослужащие ловят гильзы шапками? 25.12.2022, 12:51

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Ставшие популярными в Сети фото комментирует офицер запаса.

22 декабря в Сети появились фотографии, ранее ставшие иллюстрациями к сообщению в телеграм-канале 15-й зенитной ракетной бригады. На ней офицеры и контрактники войсковой части 30 151 выполняют тренируются стрельбе из пистолетов Макарова. При этом процесс сопровождается странным на взгляд гражданского человека ритуалом — рядом с выполняющим упражнение военнослужащим стоит коллега с шапкой, в которую ловит вылетающие при стрельбе гильзы. «Зеркало» поинтересовалось о смысле происходящего на фотографиях у офицера запаса Вооруженных сил Беларуси Игоря Кондратьева (имя изменено), причастного к участию и организации стрельб в конце 90-х — начале 10-х годов.

— Дело в том, что в белорусской армии существуют очень строгие требования к учету боеприпасов, которые должны предотвратить случаи их кражи. Такой режим «унаследован» еще с советских времен. Получая для стрельб определенное число патронов на складе, прапорщик или офицер, назначенный ответственным за выдачу боеприпасов, на занятиях должен сдать после стрельб на склад аналогичное число стреляных гильз. Касается это как пистолетов, так и других видов стрелкового оружия — автоматов, пулеметов, снайперских винтовок. В результате подразделение, выходящее на стрельбы, кроме непосредственно стрельбы занимается еще и сбором гильз после тренировки.

По словам собеседника, к выполнению такой задачи существует два подхода:

— Первый — это если соблюдать правила. Тогда гильзы нужно собирать после окончания стрельб: личный состав внимательно прочесывает местность, чтобы ничего не упустить. Очень часто, особенно если стрельба велась с линии, на которой много растительности, грязь или глубокий снег, все гильзы найти не получается. На этот случай у кого-то из должностных лиц подразделения, обычно у старшины, есть небольшой запас стреляных гильз, которыми можно «восполнить» недостачу при их сдаче на склад. Второй подход — использование смекалки и подручных средств. Например, для автоматов существуют специальные приспособления — гильзоулавливатели. Эти конструкции состоят из металлической основы, крепящейся на крышку ствольной коробки, и мешка, в который при ведении огня попадают гильзы. Устройство дает почти 100-процентную гарантию того, что гильзы автоматных патронов будут собраны, но его использование имеет и определенные минусы. Оно немного перекрывает обзор для стрелка, усложняет доступ к ручке затвора и утяжеляет автомат, а гильза, ударяющаяся о гильзоулавливатель после выстрела, немного «сбивает» оружие в сторону, и стрелку нужно учитывать это при прицеливании. Кроме того, таких приспособлений в войсках не очень много, при больших стрельбах их на всех не хватает.

Игорь Кондратьев утверждает, что ловля гильз шапками — в каком-то роде забота о солдатах.

— Многие поколения советских и белорусских прапорщиков и офицеров, не желающих тратить время и силы солдат на ползание по густой траве или глубокому снегу в поисках потерянных гильз, придумали различные способы выхода из подобной ситуации. Например, при ведении огня в положении «лежа» справа от огневой позиции может сооружаться конструкция из вертикально расположенной плащ-палатки на подпорках. Гильзы, ударяясь об этот «экран», приземляются рядом с ним — и сбор их после стрельб очень упрощается. Такой способ не имеет каких-то заметных минусов. Правда, использовать его затруднительно при сильном ветре: вертикально установленная палатка норовит улететь с подпорок.

— На фотографии из 15-й зенитной ракетной бригады запечатлен другой способ — гильзы пытаются поймать шапками. У этого способа есть два очевидных недостатка. Во-первых, маячащий перед глазами стрелка головной убор перекрывает часть его поля зрения — что, в прочем, не критично при ведении огня по неподвижной мишени. Второй недостаток — нарушение мер безопасности, в соответствии с которыми между стрелком и мишенями на стрельбище не должно быть посторонних. Опытные преподаватели по огневой подготовке не забывают повторять, что эти меры безопасности «написаны кровью».

По словам Игоря Кондратьева, за без малого 15 лет службы в различных воинских частях Вооруженных сил Беларуси он ни разу не сталкивался с тем, чтобы гильзы при стрельбе ловились шапками — хотя и слышал о подобной практике, бытовавшей в СССР, от преподавателей по огневой подготовке в Военной академии. При этом преподаватели высказывались о ней в отрицательном ключе — как раз из-за очевидного нарушения базовых мер безопасности.

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