Папа Римский обратится к верующим с рождественским посланием 25.12.2022, 13:25

Обращение можно будет посмотреть онлайн.

Сегодня Рождество отмечают католики, униаты, протестанты, а также Константинопольская, Антиохийская, Александрийская, Кипрская, Болгарская, Румынская, Элладская и некоторые другие православные церкви, которые живут по новоюлианскому календарю.

25 декабря глава Католической церкви, Папа Римский Франциск в 14:00 по Минску зачитает рождественское поздравление и апостольское благословение для Рима и всего мира Urbi et Orbi (Граду и миру) с площади Святого Петра.

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