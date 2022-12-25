Папа Римский обратится к верующим с рождественским посланием
- 25.12.2022, 13:25
Обращение можно будет посмотреть онлайн.
Сегодня Рождество отмечают католики, униаты, протестанты, а также Константинопольская, Антиохийская, Александрийская, Кипрская, Болгарская, Румынская, Элладская и некоторые другие православные церкви, которые живут по новоюлианскому календарю.
25 декабря глава Католической церкви, Папа Римский Франциск в 14:00 по Минску зачитает рождественское поздравление и апостольское благословение для Рима и всего мира Urbi et Orbi (Граду и миру) с площади Святого Петра.