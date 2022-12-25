Татарстан возглавил бунт 12 Борислав Береза

25.12.2022, 13:35

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Это может привести к одному из двух вариантов.

Татарстан всегда был очень проблемным регионом для России из-за явных сепаратистских и националистических настроений

В России начинаются процессы о которых я предупреждал ранее, и которых очень жду. В Татарстане рассматривают возможность проведения референдума о сохранении должности президента республики. Источники считают, что население региона поддержит сохранение существующего наименования должности. Это прямо противоречит целям и законам Кремля.

Фактически, мы наблюдаем явный бунт против федеральной власти. И объяснимо почему именно Татарстан возглавил этот бунт.

Татарстан всегда был очень проблемным регионом для России из-за явных сепаратистских и националистических настроений. Начать можно с того, что должность президента Татарстан учреждена Шаймиевым, который и стал первым президентом республики. Он сам как председатель Верховного Совета Республики Татарстан инициировал этот процесс и был президентом с 1991 года по 2010.

Именно при нем и при его содействии начался рост национальных движений. Все шло к тому, что богатый Татарстан захочет выйти из состава РФ, как и Чечня. Но в Кремле учли ошибки и... Шаймиева купили. В итоге он сам и погасил активные сепаратистские настроения в республике. А Шаймиевы стали невероятно богатыми. По итогам 2019 года семья первого президента Татарстана входила в топ-3 самых богатейших кланов России, заняв места сразу за Гуцериевыми и Ротенбергами. Теперь местные элиты не довольны отношением к себе из Кремля и старые настроения начали оживать. Хотя, надо признать, что националистические и антирусские настроения всегда были сильные в Татарстане и успешно гасились лишь финансовыми влияниями. А сейчас финансовый поток под воздействием санкций иссяк. И начались проявления этих настроений в обществе на всех уровнях.

И первым проявлением стало игнорирование федерального закона. Похоже, что, впечатлившись за время войны автономией Чечни и получив собственные национальные батальоны, а также видя слабость Кремля, Татарстан пошел на открытое противостояние.

Это может привести к одному из двух вариантов — либо местные элиты получат то, что они хотят и это будет публичным унижением власти, либо Кремль попытается задавить эту историю в зародыше. Тогда можем увидеть яркий конфликт, который, возможно, будет первой искрой пожара, который сожжет Россию как империю. Ведь новый Карфаген должен быть разрушен. Так почему бы этому процессу не начаться с Татарстана.

Борислав Береза, Telegram

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