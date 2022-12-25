Единственная площадка, продававшая «белорусские ноутбуки», закрылась спустя три дня 6 25.12.2022, 14:09

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Фотофакт.

Площадка в ТЦ Galleria Minsk, которая продавала «белорусские ноутбуки», закрылась спустя три дня после открытия. На это обратили внимание посетители ТЦ.

Напомним, первый «отечественный ноутбук» Александр Лукашенко представил 1 сентября 2022 года на «открытом уроке». В Сети быстро отыскали очень похожую модель — Lenovo IdeaPad 3.

Запустить серийное производство «отечественных ноутбуков» хотели в ноябре, но позже сроки перенесли на декабрь. В 2023 году планируется выпустить около 80 моделей.

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