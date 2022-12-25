Арестович: Российские оккупанты идут в атаку под Бахмутом без касок и бронежилетов 25.12.2022, 14:32

На группу из 25 человек приходится один опытный военный.

Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, пишет «24 канал». По его словам, российские заключенные под Бахмутом воюют практически в гражданской одежде.

Он скептически оценил информацию о том, что в России планируется призвать еще 300 тысяч человек на военную службу. Арестович подчеркнул, что у России серьезные проблемы со снаряжением.

«Половина или около того уже в гражданском – или в околовоенной форме. И следующие 300 тысяч – я не знаю, какой там будет призыв: во что их будут одевать, чем снаряжать. Автомат, три магазина, гранат нет», – сказал Арестович.

Он отметил, что россияне дают на группу из 25 человек одного опытного военного с автоматом и прицелом ночного видения. Он иронизирует, что в России считается, что это «страшная штурмовая сила, которая сейчас всех победит».

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