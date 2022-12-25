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Арестович: Российские оккупанты идут в атаку под Бахмутом без касок и бронежилетов

  • 25.12.2022, 14:32
Арестович: Российские оккупанты идут в атаку под Бахмутом без касок и бронежилетов

На группу из 25 человек приходится один опытный военный.

Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, пишет «24 канал». По его словам, российские заключенные под Бахмутом воюют практически в гражданской одежде.

Он скептически оценил информацию о том, что в России планируется призвать еще 300 тысяч человек на военную службу. Арестович подчеркнул, что у России серьезные проблемы со снаряжением.

«Половина или около того уже в гражданском – или в околовоенной форме. И следующие 300 тысяч – я не знаю, какой там будет призыв: во что их будут одевать, чем снаряжать. Автомат, три магазина, гранат нет», – сказал Арестович.

Он отметил, что россияне дают на группу из 25 человек одного опытного военного с автоматом и прицелом ночного видения. Он иронизирует, что в России считается, что это «страшная штурмовая сила, которая сейчас всех победит».

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