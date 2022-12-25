Эксперты воссоздали лицо святого, который жил в Средние века 25.12.2022, 14:42

Группа международных исследователей показала примерное изображение лица святого Антония Падуанского.

С помощью КТ (компьютерной томографии) черепа священника, международная группа исследователей создала реалистичное изображение лица святого Антония, покровителя утерянных и украденных вещей. На нем показан мужчина с шапкой из редеющих каштановых волос, в коричневой мантии, которые носили монахи-францисканцы в Средние века, пишет «Хайтек».

Однако это не первая реконструкция лица религиозного деятеля. В 1981 году итальянский скульптор Роберто Кремезини создал из гипса копию черепа Святого Антония. Согласно новому исследованию, которое появится в мартовском номере журнала Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, его сделали на основе реального черепа. Эксгумацию святого санкционировал Папа Иоанн Павел II.

Более 30 лет спустя, в 2014 году, исследователи из Музея антропологии Университета Святого Антония Падуанского вместе с группой международных судебно-медицинских экспертов провели еще одну реконструкцию лица, используя только цифровую копию эксгумированного черепа.

Теперь, используя КТ и современные технологии, ученые улучшили изображение.

Родившийся в Лиссабоне 15 августа 1195 года, святой Антоний в 1210 году примкнул к августинцам, но 10 лет спустя ушел, чтобы присоединиться к францисканцам. Он принимал участие в генеральном капитуле ордена в Ассизи в 1221 году, на котором встретился со святым Франциском. Святой Антоний умер в монастыре Арчелла в Падуе, Италия, 13 июня 1231 года.

Считается, что это была вторая самая быстрая канонизация в истории, его объявили святым всего через год после смерти, в мае 1232 года.

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