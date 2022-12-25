Белоруска показала елочные игрушки, к которым ей запрещали прикасаться в детстве 3 25.12.2022, 15:09

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У них очень необычная коробка.

В очередной раз украшая елку, минчанин Сергей, читатель «КП», обратил внимание на коробку, в которой лежали любимые с детства елочные игрушки его жены Татьяны. Золотистые шары с зимними рисунками каждый год находили свое место на новогоднем дереве семьи, но тут Сергей вчитался в надпись на коробке.

Оказалось, игрушки изготовило в Германской Демократической Республике народное предприятие ФЕБ Тюрингер Глазшмук, Лауша/Тюр. На большой бумажной наклейке - надпись «С новым годом!» (именно в таком написании) и картинка с пятью детьми в модных (очевидно, ГДР-овских зимних нарядах) и с Дедом Морозом.

Семья Татьяны в ГДР никогда не жила, родители ее не были военнослужащими. А купили этот набор в промтоварном магазине минского микрорайона «Юго-Запад» примерно в 1988-м. Тогда такие наборы были дефицитными, ведь изобилия китайских украшений подешевле и подороже еще не было.

- Самое интересное, что мне с сестрой в детстве строго-настрого запрещали трогать этот набор - игрушки считались дома не только красивыми, но и дорогими. А как я теперь понимаю, еще и редкими, - делится Татьяна. - Правда, половина, несмотря на такие меры предосторожности, все равно разбилась.

Теперь игрушки продолжают украшать семейную елку и радовать глаз ручной работой. Они и правда навевают атмосферу советской эпохи в ее лучших проявлениях, говорит минчанка.

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