В Сети появилось видео удара украинских вертолетов по скоплению оккупантов 3 25.12.2022, 15:39

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Россияне пытались спрятаться в лесополосе.

Украинские вертолеты поразили скопление живой силы российских оккупантов. Бойцы Вооруженных сил Украины отработали по противнику, который пытался спрятаться в лесополосе.

В результате очередная партия путинских террористов была демилитаризирована. Об этом сообщает телеграм-канал «Бутусов Плюс».

Журналист Юрий Бутусов написал, что работу вертолетов по скоплению живой силы оккупантов зафиксировали с дронов.

Первый вертолет подлетел вплотную к позициям российских террористов и «насыпал» по ним снарядов. После этого второй вертолет ВСУ закрепил результат отработки по врагу.

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