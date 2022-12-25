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В Сети появилось видео удара украинских вертолетов по скоплению оккупантов

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  • 25.12.2022, 15:39
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В Сети появилось видео удара украинских вертолетов по скоплению оккупантов

Россияне пытались спрятаться в лесополосе.

Украинские вертолеты поразили скопление живой силы российских оккупантов. Бойцы Вооруженных сил Украины отработали по противнику, который пытался спрятаться в лесополосе.

В результате очередная партия путинских террористов была демилитаризирована. Об этом сообщает телеграм-канал «Бутусов Плюс».

Журналист Юрий Бутусов написал, что работу вертолетов по скоплению живой силы оккупантов зафиксировали с дронов.

Первый вертолет подлетел вплотную к позициям российских террористов и «насыпал» по ним снарядов. После этого второй вертолет ВСУ закрепил результат отработки по врагу.

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