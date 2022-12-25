В Англии Санта-Клаусы на бронетранспортере устроили пробку на дороге 25.12.2022, 16:07

Праздничная пробка попала на видео.

Бронетранспортер, заполненный одетыми в Санта-Клаусов людьми, застрял в селе Ангаррак, графство Корнуолл, сообщает Sky News.

Вероятнее всего мужчины направлялись в паб.

Очевидец рассказал, что видел танк ранее днем, когда он проезжал через центр города Хелстон.

Рыбак Ян Джепсон, который снял на видео праздничную пробку, рассказал, что полоса движения была заблокирована около двух часов.

«Они проехали мимо меня, распевая, и позже мы обнаружили, что они застряли там, где полоса сужается», - сказал он.

«Это было довольно забавно, когда они пытались освободиться» - добавил он.

Полиция Девона и Корнуолла была вызвана на место происшествия около 19.40 в четверг после сообщения о повреждении транспортного средства, но никаких арестов не было.

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