В Украине ликвидирован начальник российских разведчиков 25.12.2022, 16:20

ВСУ продолжают уничтожать высокопоставленных росийских военачальников.

Украинские военные ликвидировали заместителя начальника российских разведчиков Евгения Швалева. Об этом сообщил украинский офицер Анатолий Штефан («Штирлиц»).

Швалев был заместителем начальника штаба по разведке 12-й гвардейской отдельной инженерной бригады Центрального военного округа России.

«Швалев Евгений успешно демобилизован», - написал Штефан.

Швалев уроженец Чишминского района Башкортостана, на родине его провожали в последний путь в пятницу, 23 декабря, сообщил в запрещенной в Украине соцсети глава муниципалитета Ришат Мансуров.

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