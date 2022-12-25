Как белорусы празднуют Рождество в эмиграции 4 25.12.2022, 16:37

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Фоторепортаж из Грузии.

Белорусы в эмиграции стремятся сохранять свои традиции и тождество. Особенно это важно и одновременно непросто в странах с культурой, далекой от белорусской. Об этом говорят белорусы Батуми, которые в этом году собрались вместе, чтобы отпраздновать Рождество Христово. Они не только устроили совместный ужин, но и добились, чтобы в местном костеле зазвучали белорусские колядки. «Белсат» рассказывает, как это было.

«Готовили, как когда-то моя бабушка делала. Рецепты старые, белорусские»

Вечером 24 декабря белорусы Батуми собрались в пространстве «аКсяродак» на вигилийный ужин. На столе, как и положено – 12 постных блюд, зажженые свечи. На стене висит традиционная рождественская звезда. Перед началом ужина – совместная молитва. Начали вигилию кутьей из перловки. Далее можно было угоститься грибной похлебкой, запеченной рыбой, свеклой, картофелем с грибами, на сладкое – маковая похлебка с галушками.

О приготовлении этих блюд и вообще о сохранении рождественских традиций за рубежом разговариваем за вигилийным столом с двумя белорусками-католичками из Минска.

«В Минске я активно участвовала в костельной жизни, в кафедральном соборе бракосочетание брала, в паломничества в Будслав ходила. А сейчас уже второй год живу в Батуми и соответственно второй раз праздную здесь Рождество, – рассказывает Татьяна (имя изменено по желанию собеседницы). – Но в прошлом году все было скромнее, было меньше людей, в этом году намного больше приехало, после начала войны в Украине. А еще раньше не было такого пространства «аКсяродак», как сейчас, где собирается много белорусов».

На вигилийный стол Татьяна вместе с еще одним белорусским приготовили 12 традиционных блюд.

«Мы готовили, как еще моя бабушка когда-то делала – поливку из мака, грибную, сочельник из перловки, запекали рыбу. Рецепты все старые белорусские», – рассказывает наша собеседница.

«Мы не разделяемся – вместе празднуем и православные, и католические праздники»

Татьяна подчеркивает, что праздновать Рождество Христово и петь колядки собрались как католики, так и православные.

«Мы здесь не разделяемся – вместе празднуем и католические, и православные праздники, – говорит женщина. – А впервые, наверное, собрались еще летом, когда в Батуми была перегринация фигуры Матери Божьей Фатимской. Мы тогда присоединились к празднованиям и пели в местном костеле белорусские песни – так начался наш Певный сход».

В Батумском костеле поддержали инициативу белорусов и обрадовались их желанию участвовать в местной католической жизни.

«В Батуми и вообще в Аджарии очень мало католиков. В Батумский костел в общей сложности ходят около 50 человек, наверное, – рассказывает Татьяна. – Молодежи здесь почти нет, католицизм вообще отмирает. Здесь большинство – православные и мусульмане. Поэтому католики только приветствуют наше желание петь и что-то устраивать в церкви».

К разговору присоединяется Екатерина (имя также изменено) и рассказывает о работе благотворительной католической организации «Каритас» в Батуми:

«У них здесь есть дом для бездомных и проект по работе с зависимыми людьми. Им очень нужны волонтеры, возможно, буду работать в этом направлении», – говорит белоруска.

Грузинские католические традиции отличаются от белорусских

Количество белорусов, которые ходят в батумский костел, бывает разным в зависимости от сезона, отмечают наши собеседники. По воскресеньям бывает от 2-3 до 10 человек, больше – летом и на праздники. Приходят также католики из России, поэтому одно из чтений во время воскресной (и единственной на всю неделю в местном костеле) мессы – на русском языке.

«Летом также по-польски читают, так как здесь много поляков отдыхает. Можно было бы провести и по-белорусски, если бы больше белорусов приходили, – отмечает Екатерина. – Но пока по-русски, потому что русский здесь поймут все, в том числе и сами грузины».

Женщины отмечают, что в Грузии им очень не хватает традиционной костельной жизни, которая была в Беларуси. В Батуми – один небольшой костел, службы только по воскресеньям. Здесь нет постоянного ксендза – он приезжает из Кутаиси. Есть трудности с тем, чтобы сходить на исповедь – священник, которые приезжает в Батуми – итальянец, говорит по-грузински, немного по-английски, по-русски знает пару слов. Поэтому на исповедь приходится ездить в Тбилиси к русско- или польскоязычным ксендзам. Кроме того, грузинские традиции отличаются от белорусских.

«Еще в прошлом году очень смутило, что здесь на Рождество не ломают облатки. Их здесь не выпекают, и нас в костеле даже не поняли, когда мы спрашивали о них. В этом году нам привезли облатки из Вильнюса, – говорит Татьяна. – Здесь вообще многое иначе. Во время Адвента не было раратних служб. Во время Великого Поста нет Крестного пути. На Пасху здесь не освящают блюда – мы просили специально ксендза, чтобы нам освятил».

«Христос родился» и «Мать Будславская» в Батумском костеле

Чтобы даже на чужбине чувствовать связь с родной землей, женщины смотрят трансляции служб из минских костелов.

«Раньше из Красного костела смотрели, но сейчас и этого нет. Из кафедры смотрим трансляции», – говорит Татьяна.

На вопрос, чего хотелось бы в Рождество Христово пожелать себе и всем белорусам, Екатерина говорит – Царства Божьего на белорусской земле, а не человеческого.

«Чтобы мы были свободными, чтобы имели возможность ходить в костел на родине. Чтобы семьи были вместе, не разделены, особенно в такие большие праздники, как Рождество Христово», – добавляет Татьяна.

После вигилийного ужина белорусы все вместе пошли в костел, где во время мессы пели традиционные белорусские колядки – «Ціхую ноч», «А ўчора з вячора». Также первое чтение было по-белорусски. После службы белорусский Певческий сход отдельно исполнил несколько песен – так в Батумском костеле зазвучали «Христос родился» и «Мать Будславская».

25 декабря, непосредственно в Рождество, в костеле в Батуми службы не было. Белорусы же в этот день пошли колядовать.

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