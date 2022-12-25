«Люблю экспериментировать, делать что-то изысканное» 5 25.12.2022, 17:04

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Белоруска рассказала о своих традициях празднования Нового года.

Многие не могут представить главный зимний праздник без широкого застолья с обязательным присутствием оливье и селедки под шубой. В то же время появляется все больше людей, которые нарушают эти традиции, так как всем понятно, что поглощение пищи в таком количестве, да еще ночью не здорово и чревато.

Раньше новогодний праздник в их семье тоже напоминал мини-свадьбу, рассказывает «Вечернему Бобруйску» 45-летняя Екатерина Корбут, зам. директора IT-компании.

– Были серьезные застолья с большим количеством людей. В семье моих родителей так было заведено, и я это «потянула» за собой. Но со временем стало понятно, что ценности у меня несколько другие. Я, безусловно, люблю общение, гостей, но не люблю долгий и утомительный процесс готовки и чувство тяжести после обильного застолья. Потом чувствуешь себя «не айс» и выглядишь точно так же. Постепенно менялись мои взгляды на жизнь: я занималась йогой, заинтересовалась принципами аюрведического питания. Сейчас я предпочитаю чувствовать себя хорошо и выглядеть хорошо. Если раньше основной статьей расходов в нашей семье были расходы на мясо, то сейчас – на фрукты, овощи и зелень. Нет, все без фанатизма. Я ем мясо, но уже не в том количестве, как раньше. А сало люблю нежной любовью до сих пор и пока не собираюсь от него отказываться. Но все в пределах разумного.

На Новый год Екатерина предпочитает готовить несколько блюд, но чтобы это были вкусняшки, которых в обычные дни она себе не позволяет. Тот же салат «Оливье» она может приготовить по будням, так как его очень любит дочь.

– На новогоднем столе у нас обязательны мандарины в неограниченном количестве, потому что это ассоциация с детством! – говорит Екатерина. – Еще ананас, много зелени, овощи. Это может быть брокколи, цветная капуста в сухарях. Есть любимый у нас салатик из авокадо с креветками по рецепту Антона Табакова. Еще нам нравятся картофельные дольки, залеченные со специями (очень люблю с розмарином, сбрызгиваю оливковым маслом, плюс чеснок). Обычно на праздничном столе белая рыба, запеченная в соусе. Возможно, сделаю куриные крылышки. Еще салатик с руколой и грейпфрутом. Салаты с майонезом не очень люблю, если делаю такие, то майонез – только собственного приготовления. Давно «слезла» с подсолнечного масла, употребляем только оливковое. И обязательно будет сладкое. Это, возможно, не очень хорошо, но зато приятно, и это моя слабость! Перешла на порционные десерты, чтобы не объедаться, а лакомиться. Окончила кулинарную школу онлайн, люблю экспериментировать, делать что-то изысканное. В этом году планирую испечь шоколадный кекс с курагой. Еще у меня есть своя фишка, как сделать шампанское необычно вкусным! Добавляю в бутылку с этим напитком каплю эфирного масла грейпфрута, но только 100% натурального.

По словам Екатерины, для нее гораздо важнее еды декор стола и помещения. Она всегда делает новогодние композиции. Это могут быть подсвечники из разных бокалов или стаканов: можно положить в бокал и приклеить мелкую соль, имитирующую снег, окрашенные шишки, перевернуть его и поставить сверху свечу. Смотрится эффектно!

– Можно использовать для декора окрашенные веточки туи, ели, атласные ленты, бечевку, – делится своим опытом собеседница. – Прекрасно смотрятся на столе вазочки с новогодними шарами разного размера, бусы между подсвечниками, салфетки с новогодним рисунком. Ель мы ставим искусственную. Но под нее я помещаю диффузор со смесью эфирного масла, имитирующего запах ели.

От традиционного досуга в новогоднюю ночь в семье Корбут также отошли. Праздничный ужин у них в 6 часов, к бою курантов – только шампанское. А между этим они гуляют по городу, ходят на городскую елку или в кино. Однажды не успели до 24 часов вернуться домой, встречали Новый год прямо под елкой на площади Ленина. Говорят, были такие не одни, и это было здорово.

– Люблю на Новый год к своим родителям ездить – в город Несвиж, там особая обстановка, – делится Екатерина. – Так уютно и волшебно. Живут они в своем доме. С недавних пор мы любим достать фотографии, вспоминаем разные семейные события, смеемся, никогда в жизни столько не смеялись. С годами все больше ценю эти дни, минуты, проведенные с родителями у них дома.

Новогодние рецепты от Екатерины Корбут

Салат из креветок

Понадобится: 1 яблоко, 50 г вареного риса, 5 г зеленого лука, 15 г авокадо, 20 г огурца, 1 вареное куриное яйцо, 80 г вареных и очищенных креветок, 60 г майонеза, 10 г красной икры для оформления, 3 г укропа.

Приготовление:

Очищенные от кожуры яблоки и авокадо нарезать кубиками. Мелко нарезать яичный белок, зеленый лук и очищенный от кожуры огурец. Все перемешать с вареным рисом и креветками, заправить майонезом (40 г), солью, душистым перцем, добавить каплю соевого соуса (можно соуса табаско).

Салат выкладывается в салатник, поливается майонезом, посыпается растертым желтком. Украшается икрой и листьями укропа. К салату можно подать несколько маслин и долек лимона.

Белая рыба в соусе

Ингредиенты: филе белой рыбы (500 г), топленое масло (2 ст. л.), кокосовое молоко (или сливки) пожирнее – ¼ стакана, 1 зубок чеснока, дижонская горчица (1/2 ст. л.), сок лимона – 1,5 ст. л., соль, перец свежемолотый – по вкусу, ломтик лимона (6-8 штук), петрушка – несколько веточек, белый лук (шалот/порей) – 1,5 ст. л. измельченного.

Приготовление: духовку разогреть до 200 градусов.

Для соуса: в небольшом ковше (кастрюле) нагреть масло, добавить выдавленный через пресс чеснок, горчицу (можно добавить немного сушеного розмарина). Как только пойдет чесночный запах, добавить молоко (сливки), сок лимона, соль, перец. Перемешать, хорошо прогреть (не кипятить) и снять с огня.

Готовим рыбу: если запекаете размороженное филе, то его желательно хорошо просушить бумажными полотенцами, чтобы минимизировать попадание воды.

Рыбу выложить в форму для запекания. Посолить, поперчить с двух сторон. Посыпать мелко измельченным белым луком, полить соусом. Сверху выложить ломтики лимона и поставить в духовку запекаться на 10-12 минут (в зависимости от толщины филе может быть дольше – до готовности).

Вынимаем из духовки, посыпаем петрушкой. Можно растопить на горячей рыбе чайную ложку топленого масла, посыпать зеленью и добавить ломтики лимона. Хорошо подавать с салатом из пекинской капусты.

Салат с грейпфрутом и рукколой

Ингредиенты: грейпфрут (1/2 шт.), авокадо (1/2 шт.), руккола или шпинат, другая листовая зелень (100 г), орех грецкий измельчённый или целые кедровые орешки (50 г), лук зеленый измельченный – 2 ст. л., сок лимона и (или) 1 ч. л. растительного масла – для заправки, паприка (по вкусу).

Приготовление: грейпфрут очистить от кожуры, разделить на дольки и снять «пленочки», авокадо порезать на кусочки. Выложить зелень на тарелку, сверху грейпфрут и авокадо. Заправить и украсить паприкой, грецким орехом. Готово!

Шоколадный кекс с абрикосами

(Нужна форма 16x8x7).

Ингредиенты: мука – 90 г, какао алкализированное – 20 г, сахар – 85 г, разрыхлитель – 4 г, курага – 70 г, марципан – 70 г, яйца – 100 г, молоко – 75 г, темный шоколад (54%) – 50 г, сливочное масло растопленное – 90 г.

Приготовление:

1 Курагу замочить в горячей воде на 10 минут, обсушить, порезать на четыре части.

2 Муку смешать с какао и разрыхлителем.

3 В микроволновке подогреть марципан и пробить блендером вместе с яйцами комнатной температуры.

4 Добавить сахар и взбивать на средне-высокой скорости до увеличения массы в объеме в три раза.

5 Добавить молоко, перемешать, добавить сухие ингредиенты.

6 Масло растопить. Часть теста переложить к маслу, перемешать и вылить обратно. Перемешать до объединения и добавить шоколад каллетами и курагу.

7 Выложить в форму, застеленную пергаментом, или с французской рубашкой и выпекать около 1 часа при 160°С.

8 Охладить. Можно полить шоколадной глазурью, украсить на ваше усмотрение. Перед покрытием глазурью кекс заморозить.

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