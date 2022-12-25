В Москве умер экс-главком Сухопутных войск РФ 6 25.12.2022, 17:16

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Генерал был главным военным представителем России при НАТО.

25 декабря в Москве в возрасте 69 лет внезапно умер российский генерал Алексей Маслов, занимавший должность главнокомандующего Сухопутными войсками РФ в 2004—2008-х гг., а позже — главного военного представителя России при НАТО.

Как пишет НВ, о смерти Маслова сообщил концерн Уралвагонзавод.

«Руководство АО Концерн Уралвагонзавод с глубокой печалью сообщает, что сегодня, в 8 часов 20 минут в Главном военно-клиническом госпитале им. Н.М. Бурденко на семидесятом году жизни внезапно умер Алексей Федорович Маслов», — говорится в сообщении, цитируемом российскими СМИ.

Алексей Маслов родился 23 сентября 1953 года в деревне Панское Курской области. Он возглавлял Сухопутные войска РФ в 2004—2008 годах, позже был главным военным представителем России при НАТО. В октябре 2011 года уволен в запас с военной службы. В последние годы работал специальным представителем Уралвагонзавода по военно-техническому сотрудничеству.

Вчера в России на 67-м году жизни внезапно умер Александр Бузаков — генеральный директор Адмиралтейских верфей, где строили подлодки, из которых в частности обстреливают Украину.

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