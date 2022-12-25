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Какие крепкие хаты у леса под Минском можно купить до $10 тысяч

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  • 25.12.2022, 17:45
  • 1,130
Какие крепкие хаты у леса под Минском можно купить до $10 тысяч

Эти дома идеально подойдут под дачу.

Можно ли купить хороший дом под дачу до 10 тысяч долларов? Если рассматривать пригород Минска в радиусе до 50 километров, то вариантов практически нет. Но если отъехать чуть дальше, то в деревнях можно найти достойные внимания хаты в предложенный бюджет, пишет realt.by.

Белые, Молодечненское направление, 77 км от МКАД

Место спокойное и живописное, с удобным транспортным сообщением, развитой инфраструктурой вблизи. В пяти минутах ходьбы от дома расположена остановка общественного транспорта. Вокруг леса, есть озеро.

Дом здесь одноэтажный, готовый для проживания. Общая площадь - 70,1 м2. В нем две просторные жилые комнаты, кухня. Под хатой — большой сухой погреб.

Электричество подключено, отопление печное, вода из колодца.

Участок 15 соток, огорожен. Он ухоженный, с плодоносящим садом. Также имеется сарай.

Стоимость — 4 900 долларов.

Погодица, Московское направление, 100 от МКАД

Деревня находится среди большого лесного массива за Борисовом. Для любителей рыбалки имеется прекрасное озеро. Недалеко протекает Березина.

Здесь продается бревенчатый крепкий дом с высокими потолками. Он уже прошел модернизацию — установлены окна ПВХ, внутрь заведена вода от собственной скважины.

Отопление печное, электричество подключено.

Размер участка — 16 соток. По периметру огорожен.

Стоимость — 6 950 долларов.

Ермоличи, Мядельское направление, 80 км от МКАД

Деревня небольшая, тихая. Магазин есть. Ближайший город — Вилейка, в 12 километрах. Рядом есть озеро и грибные леса.

Дом здесь крепкий, довольно большой - 77 «квадратов». В нем 4 жилые комнаты и кухня.

Дом крайний, без соседей по бокам, за участком - поле и лес.

На участке в 22 сотки имеются свежие хозпостройки: навес для авто, беседка, дровня. Плюс колодец, летний душ. На участке растет сад, виноград и туи. С лицевой части участок огорожен высоким забором.

За этот вариант просят 9 200 долларов.

Куписк, Гродненское направление, 127 км от МКАД

Деревня стоит на берегу Немана, вдали от городов и крупных предприятий. За рекой начинается Налибокская пуща. При этом цивилизация сюда все же добралась в виде электричества и асфальтированных дорог.

Дом здесь крепкий, основательный. Общая площадь — 66 «квадратов». Отопление печное (русская печь и грубка).

Рядом с домом — сарай с большим погребом и отдельным выходом.

К дому прилагается участок 24 сотки с садом.

Стоимость этого варианта дачи у реки — 6 200 долларов.

Мартияновка, Могилевское направление, 80 км от МКАД

Деревня находится в Березинском районе, недалеко от съезда с трассы М-4. Вокруг леса, рядом протекает река Поплавка.

Дом представляет собой классический сруб. Фундамент укреплен, внутри дома новая электропроводка. Печь переложена, в рабочем состоянии.

На участке 23,77 сотки имеются сарай и баня.

Стоимость всего этого — 5 500 долларов.

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