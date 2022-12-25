Папа Римский в рождественском послании призвал помочь Украине 25.12.2022, 17:53

Понтифик попросил просветить умы тех, кто может положить конец войне.

Папа Римский Франциск в Рождество призвал прекратить войну в Украине и вспомнил обо всех обездоленных и страдающих от конфликтов, экономического кризиса и алчности власть предержащих во всем мире, передает BBC.

В проповеди на рождественской мессе понтифик отдельно упомянул раздираемые конфликтами страны Африки, Сирию, Мьянму, Гаити, Иран. Он оплакал палестино-израильский конфликт на Святой Земле, а про Украину сказал:

«Наши украинские братья и сестры встречают это Рождество во тьме и холоде, вдали от дома из-за разрухи в результате 10 месяцев войны».

«Вдохнови нас Господь на конкретные акты помощи всем терпящим эти страдания и просвети умы тех, в чьей власти заставить умолкнуть грохот орудий и немедленно положить конец этой бессмысленной войне, - обратился Папа к городу и миру с балкона собора Святого Петра в Ватикане.

На предыдущей мессе, в ночь перед Рождеством понтифик тоже говорил о войне. Он осудил жадных до денег и славы и оплакал мир, в котором человеческое достоинство и свободы попраны войной и несправедливостью.

«Как животные в стойлах, мужчины и женщины мира сего, алчные до богатства и власти, пожирают даже собственных соседей, своих братьев и сестер», - сказал папа.

Понтифик постоянно призывает мировых лидеров положить конец кровопролитию и просит паству молиться о мире в Украине.

Папа Римский часто и много говорит о страдании украинского народа, который переживает муки агрессии. Пару недель назад понтифик не смог сдержать слез на молитве за жителей истерзанной и многострадальной страны.

К Путину он публично обращался с просьбой остановить спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа.

- Известно, что каждая война приводит к голоду, и каждый раз еду превращают в оружие, - сказал Папа. - Еда может быть только инструментом мира, и всем, начиная с тех, на ком лежит политическая ответственность, нужно к этому стремиться.

Но больше, чем перебои с продовольствием, населению планеты угрожает дефицит другого толка, посетовал понтифик.

«Наш век страшно изголодался по миру», - сказал Папа Римский.

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