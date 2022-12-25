В Беларуси повысят жилищно-коммунальные тарифы в 2023-ем году 25.12.2022, 18:02

Сколько сейчас белорусы, по версии лукашистов, возмещают за эти услуги?

В 2023 году в Беларуси повысятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Как прогнозируют чиновники, это произойдет в начале года и летом. Пока они не озвучили, какие ЖКУ и на сколько подорожают в следующем году. «Зеркало» посмотрело, сколько сейчас белорусы, по версии коммунальников, возмещают за эти услуги.

Напомним, последнее время в Беларуси ежегодно поднимают эти тарифы в пределах 5 долларов (в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг). Однако в этом году тарифы за коммуналку отвязали от курса доллара.

В 2022 году белорусы, по расчетам чиновников, возмещают 81% затрат за оказанные ЖКУ. Речь про планируемый уровень возмещения населением затрат на оказание ЖКУ, он рассчитывается на очередной финансовый год без учета льгот, которые предоставляют отдельным категориям населения. Этот показатель сейчас указан на жировках, но по итогам года будет пересчитан и уточнен с учетом фактических затрат коммунальников на ЖКУ. Его могут изменить как в сторону увеличения, так и уменьшения.

Справка. При расчете этого показателя учитываются основные ЖКУ, а также санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, техобслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома, электроснабжение на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования (кроме лифтов), электроснабжение на работу лифтов в многоквартирных жилых домах.

К примеру, в 2020 году население фактически возмещало 79,9% затрат на ЖКУ. При этом планируемый уровень возмещения был на уровне 83,2%. В МАРТ поясняли, что, несмотря на плановое повышение тарифов в 2020-м, фактический уровень возмещения затрат оказался ниже, чем планируемый, по нескольким причинам. Среди прочего это опережающий рост затрат на ЖКУ при фиксированных тарифах для населения в белорусских рублях, а также девальвация.

В сентябре этого года министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель заявил, что отопление и подогрев воды государство субсидирует на 80%. Остальные услуги ЖКХ население оплачивает практически в полном объеме.

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