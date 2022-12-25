Россию готовят к многолетней мобилизации 14 25.12.2022, 18:26

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Минобороны РФ получило доступ к единому реестру данных о населении.

Российские власти радикально расширяют возможности военных по поиску и отслеживанию военнообязанных граждан на фоне планов увеличить численность армии еще на 350 тысяч человек, пишет The Moscow Times.

С 1 января министерство обороны РФ получит доступ к единому реестру сведений о населении, который объединяет все доступные государству данные о россиянах, следует из постановления правительства, опубликованного 23 декабря.

Реестр, создание которого велось с 2020 года и к которому уже подключены МВД, Федеральная налоговая служба и Минтруд, помимо базовой информации (ФИО, дата рождения, гражданство и идентификаторы документов) содержит данные налогового учета, сведения из Пенсионного фонда, фонда ОМС и служб занятости.

В него включены паспортные данные, СНИЛС, ИНН, информация об образовании и квалификации (включая номера дипломов, аттестатов итд); полный перечень сведений из системы госуслуг и ЗАГСов, включая не только текущее семейное положение, но и все прошлые браки, разводы и другие изменения гражданского состояния. К системе, согласно постановлению, также подключится Минцифры, которое собирает единую государственную базу биометрических данных населения.

Доступ к реестру призван помочь российским военкоматам, которые встретили первую с 1941 года мобилизацию с системами учета времен СССР. Тонны карточек и личных в дел в пыльных картонных папках породили хаос и обернулись для Минобороны рекордным числом исков из-за незаконного призыва.

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