В США и Канаду мощный зимний шторм принес невиданные морозы 6 25.12.2022, 18:49

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Фото: Getty Images

Шторм охватил территорию в 3200 километров - от Техаса до Квебека.

Мощный зимний шторм, принесший сильный мороз и обильные осадки, охватил большую часть территории США, на которой проживает около 250 млн человек (почти две трети населения страны), передает ВВС.

Предупреждения об экстремальных погодных условиях действуют в 12 штатах США. Сильные морозы, шквалистый ветер и мощные снегопады уже стали причиной гибели 23 человек.

Более полутора миллионов жителей страны остались без электричества, в минувшую пятницу были отменены сотни рейсов. Мощный зимний шторм охватил территорию в 3200 км - от Техаса до Квебека.

«Взрывной циклон» принес сильные метели на границу США и Канады, в район Великих озер. Значительная территория Канады также оказалась во власти зимнего шторма.

В Онтарио и Квебеке сильные морозы привели к отключению электричества в домах, где живут сотни тысяч человек.

Фото: Reuters

Большая часть территории Канады - от Британской Колумбии до Ньюфаундленда - оказались в условиях суровых холодов. Жителей предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды.

Дэн Берритт, репортер Си-би-эс так описывает ситуацию в Ванкувере:

- У нас был снег, у нас был ледяной дождь, у нас прошел град по всему региону. Жителям очень тяжело перемещаться, многие автобусные маршруты не обслуживаются, закрыты мосты, метро теперь работает медленее, - говорит корреспондент, добавляя, что зимних шин у многих автовладельцев также нет.

Фото: Getty Images

По его словам, из-за огромного количества выпавших осадков есть опасность возникновения наводнения с приходом более теплой погоды. Национальная метеорологическая служба США констатирует, что это первое столь масштабное наступление холодов за всю историю наблюдений: во власти зимнего шторма оказалась почти вся территория страны.

Фото: Getty Images

Температура воздуха в штате Монтана в пятницу опускалась до -45 градусов по Цельсию. В Мичигане в пятничную ночь температура опустилась до -17 градусов по Цельсию.

Мощные снегопады прогнозируются в Пенсильвании.

В Сиэтле и Портленде жители катаются на коньках по ледяной глазури, покрывшей улицы городов. Тем временем в прибрежных районах - Новой Англии, Нью-Йорке и Нью- Джерси - наблюдается подтопление береговой линии.

Даже находящиеся значительно южнее - штаты Луизиана, Алабама, Флорида и Джорджия - получили предупреждения о значительном понижении температур. По данным сайта PowerOutage.us, без электричества остаются более миллиона жителей США.

В Южной Дакоте племена коренных американцев после того, как у них закончилось топливо, были вынуждены жечь одежду, чтобы согреться.

Фото: Getty Images

В городе Буффало (штат Нью-Йорк) выпадет до 89 см осадков. Видимость из-за снегопада в городе практически нулевая. Метеорологи призвали местных жителей по возможности не выходить на улицу и отказаться от поездок на автомобиле.

Среди жертв зимнего шторма - погибшие в ДТП люди. Ситуация на дорогах значительно усложнилась из-за погодных условий. Так, в штате Огайо столкнулись сразу 50 машин, жертвами крупного ДТП стали четыре мотоциклиста.

Почти 6000 авиарейсов были отменены в пятницу в США, свидетельствуют данные сайта FlightAware. Также стало известно об отмене 1200 авиарейсов в субботу. Ухудшающиеся прогнозы означают, что многие американцы не смогут осуществить свои рождественские планы.

Фото: Getty Images

Во вторник морозная погода пришла на северо-запад страны, а затем двинулась на восток. В пятницу, как предупреждали синоптики, шторм превратился в так называемый взрывной циклон - природное явление, наблюдаемое в средних широтах, когда в течение суток циклон резко усиливается, атмосферное давление стремительно падает.

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что к концу этой недели в некоторых районах страны температура опустится до отметки -45 градусов по Цельсию.

Фото: EPA

- Если не принять мер предосторожности, холодный ветер такой силы [при такой температуре] может вызвать обморожение менее чем за пять минут, а при длительном воздействии возможно переохлаждение и смерть, - говорится в предостережении метеорологов.

Метеорологи утверждают, что такая погода наблюдается в США раз в несколько десятилетий.

Фото: AFP

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