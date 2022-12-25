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Стало известно, какой будет погода в новогоднюю ночь в Беларуси

  • 25.12.2022, 19:10
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Стало известно, какой будет погода в новогоднюю ночь в Беларуси

Прогноз на следующую неделю.

Последняя неделя 2022 года ожидается не по-зимнему теплой. А Новый год придет в Беларусь при плюсовой температуре. Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

По словам синоптика, в начале недели морозы по ночам сохранятся в северных регионах страны. В четверг, 29 декабря, ночью по стране будет от нуля до плюс пяти градусов, днем — от 1 до 6 градусов тепла. В пятницу, 30 декабря, и вовсе ожидается до плюс 7 градусов.

«В новогодние выходные погода существенно не изменится — по-прежнему тепло и сыро. Атмосферными процессами продолжат управлять теплые влажные воздушные массы с юго-запада Европы», — сообщил Рябов.

Синоптик прогнозирует днем 31 декабря небольшой дождь, мокрый снег, влажность до 100% и температуру от +1°C до +5°C. Ночью нижний порог в северных регионах может опуститься до -1°C, а верхний останется тем же, что и днем — до +5°C. В первый день 2023 года немного похолодает — по предварительному прогнозу 1 января ожидается -1°C…+1°C.

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