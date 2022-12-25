Украинский генерал-майор: Путину надо бояться сейчас больше всего своего окружения 3 25.12.2022, 19:22

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Хозяина Кремля могут предать.

Правителю России Путину могут угрожать действия его же окружения. Такое мнение в интервью «Гордону» выразил экс-глава управления СБУ в Донецкой и Луганской областях генерал-майор Александр Петрулевич.

- Ему надо бояться своего окружения. А свое окружение когда видит... Ну давайте так. Нельзя думать, что в России все дебилы, – сказал он.

Генерал-майор ответил на вопрос, понимает ли окружение главы Кремля, что его «песня спета».

- Давайте аналогии проведем: Павел Первый верил, что его окружение любит, ценит и так далее? [...] А кто табакеркой и шарфом задушил? Личное окружение. [...] Кто возглавил убийство Павла Первого? Его сын Александр Первый, – объяснил Петрулевич.

Он подчеркнул, что не предают враги, предают свои, близкие.

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