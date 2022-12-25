«Помидоры и огурцы в магазинах дороже ананасов» 25.12.2022, 19:35

Белорусов шокировали цены на овощи для праздничного стола.

Читательница myfin.by отправилась покупать продукты к Новому году. Искала огурцы и помидоры для блюд на праздничный стол, однако очень удивилась ценам на несезонные овощи. В одном из сетевых магазинов Минска за килограмм огурцов просят больше 7 рублей. Хотя на соседней полке можно приобрести экзотические фрукты, ананасы, апельсины или бананы, дешевле на 2, а то и 3 рубля.

Журналисты узнали, как формируется цена на овощи и фрукты, почему происходит заметное подорожание в несезон и продолжают ли белорусы покупать огурцы и помидоры по «зимним» ценам.

Как складывается цена на овощи и фрукты

В первую очередь журналисты обратились за комментарием в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. В ведомстве им ответили, что в настоящее время формирование цен как у производителя, так и импортера регулируется законодательством.

Отпускная цена отечественного производителя (в том числе на огурцы, помидоры и фрукты) складывается исходя из плановых затрат (себестоимости) на производство и реализацию товаров, налогов и иных обязательных платежей, установленных законодательством, прибыли, с учетом конъюнктуры рынка и установленных государством ограничений.

При этом в условиях постановления правительства № 713 отечественные производители обязаны согласовывать установление цен на новые товары или повышение цен на уже существующие с органами государственной власти.

Если мы говорим об импортных товарах, то отпускные цены импортеров устанавливаются исходя из контрактных цен, расходов по импорту, с учетом конъюнктуры рынка и установленных государством предельных максимальных надбавок импортера.

Надбавка импортера ограничивает возможности импортера завысить цены, позволяет возместить расходы на реализацию и получить прибыль. В отношении ввезенных в страну товаров импортер должен обосновать выбор товара по такой контрактной цене.

Огурцы в несезон дорожают почти на 80%

МАРТ на постоянной основе проводит анализ ценовой ситуации на потребительском рынке страны, а также факторов роста цен на все жизненно важные для населения позиции. Территориальными органами министерства проводятся контрольные мероприятия в торговых объектах различных форм собственности.

Удорожание огурцов и помидоров в текущем периоде года в большей мере обоснованно сезонным фактором и поступлением более дорогих импортных продуктов этого сегмента.

По данным Белстата, цены на огурцы в рознице увеличились с 3,74 рубля за кг в сентябре до 5,60 рубля за кг в ноябре, на помидоры – с 3,51 рубля до 5,14 рубля.

При этом, по оценкам МАРТ, ежегодно последние пять лет прирост розничных цен на огурцы в ноябре по отношению к сентябрю в среднем составляет 79,3 %, на помидоры – 45,3 %, что связано с сезонным фактором. Такая же ситуация типична и для текущего года.

Отечественных огурцов и помидоров не хватает

По информации Минсельхозпрода, производимые объемы огурцов и томатов (в целом по году) позволяют удовлетворить потребности внутреннего рынка в данных видах отечественной продукции. Однако сезонность производства не в полном объеме формирует наличие отечественных огурцов в межсезонный период года.

Выращивание овощей, в первую очередь томатов и огурцов, в зимнее время (в условиях короткого дня и слабой освещенности) является высокозатратным процессом, где дополнительно расходуются природный газ, тепловая энергия, электроэнергия, в связи с длительным периодом досвечивания растений от появления всходов до первого сбора урожая.

Что говорят белорусы по этому поводу

Журналисты поинтересовались мнением фермеров, которые выращивают огурцы в защищенном грунте. По их словам, большинство работает только в сезон, начиная с мая по октябрь. Так как зимой выращивать овощи намного дороже, чем в сезон, — приходится платить в разы больше за отопление и электричество.

Также журналисты спросили покупателей в одном из сетевых магазинов, покупают ли они помидоры и огурцы зимой по увеличенным ценам. Екатерина, 30 лет, менеджер ответила, что изредка приобретает огурцы для бутербродов и салата.

– Да дорого, но иногда можно себя побаловать. Помидоры не покупаю. Зимой они какие–то безвкусные.

Пенсионерка Ирина вообще свежие помидоры и огурцы зимой не покупает.

– Может только на новогодний стол приобретаю для овощной нарезки. А так не покупаю – очень дорого для меня.

Алексей, студент, тоже обращает внимание на диспропорцию цен.

– Конечно, удивительно, что ананасы дешевле огурцов. Но огурцы ближе нашему менталитету, поэтому иногда для салата покупаю и помидоры, и огурцы. Даже по «зимним» расценкам, а что делать.

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