Черноморский флот РФ безоружен 6 25.12.2022, 19:58

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Эксперт сделал заявление о ракетах «Калибр».

Россия вышла на критический дефицит крылатых ракет «Калибр». Как заявил украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко, ориентировочный общий залп российской группировки может составить от 64 до 100 «Калибров». При этом последний наиболее массированный удар по Украине ракетами данного типа был осуществлён 6 декабря, и то в тот день россияне запустили всего до 22 «Калибров».

- В последний раз 16 декабря российские войска использовали 5 крылатых ракет «Калибр». А всё почему? А всё потому, что в среднем, технически, российский ВПК может производить 15 КР «Калибр» в месяц, а технологически 5-6. То есть, мы можем смело говорить о критическом дефиците этих ракет, - отметил эксперт.

Коваленко сделал вывод, что черноморская флотилия РФ сейчас частично или полностью безоружна, находясь в ожидании новой поставки БК, которая ежемесячно не сможет полностью закрыть потребность:

- И в данном контексте интересен ответ на другой вопрос, а именно - какова ситуация с носителями КР «Калибр» на других флотах и флотилиях? Не исключено, что с них снимались ракеты и перевозились на ВОТ Крыма, то есть, там пусковые установки боевых кораблей тоже пустуют? А если НАТО нападёт?

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