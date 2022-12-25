Швед: В одном из республиканских центров похищено медикаментов на более 5 миллионов рублей 4 25.12.2022, 20:08

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Генпрокурор Беларуси не сообщил, о каком именно центре идет речь.

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед подвел итоги 2020-го года. Он рассказал, что по поручению Лукашенко прошла проверка всей системы здравоохранения — начиная от фельдшерско-акушерских пунктов до республиканских центров, областных больниц, передает «Зеркало».

По его словам, Министерству здравоохранения надо очень серьезно подойти к тем недостаткам, которые выявлены, приложить очень серьезные усилия, чтобы нивелировать, устранить те негативные моменты, которые имеются в работе системы здравоохранения.

«Во-первых, речь идет о том, что не во всех случаях люди могут получить медицинскую помощь, в частности в отношении новорожденных детей. Как выяснилось, в ряде случаев дети до года вообще не осматривались медиками, что недопустимо. В ряде учреждений здравоохранения этого профиля выписывались дети, не пройдя весь комплекс обследования, потому что или не работало оборудование, или не было специалиста. В ряде случаев люди пытались, имея на то законное право, получить бесплатные медикаменты, и это тоже не реализовывалось», — рассказал Швед.

Он также привел в пример кадровое обеспечение — например, в Слониме пять лет не было специалиста узкого профиля в районной больнице.

«Нами выявлены серьезные недостатки, связанные с обеспечением медикаментами, факты хищения, в том числе медикаментов. Только в одном из республиканских центров выявлено, что похищено медикаментов на сумму более 5 миллионов рублей. Вы задумайтесь, 5 миллионов только в одном учреждении здравоохранения, за несколько лет совершены эти хищения», — добавил Швед.

Он не сообщил, о каком именно центре идет речь.

Генпрокурор также рассказал, что люди «по 5, 7, 11 лет люди стояли на очереди на трансплантаты и не могли реализовать свое право», а те, кто «покупал импортные имплантаты, без очереди получали помощь».

«Человеку говорят: „Бесплатно — это через полгода, через год, два месяца. А если платно, то, пожалуйста, буквально сейчас“. Как тогда понимать? Оборудование покупается за бюджетные деньги. Факты вообще неиспользования оборудования. Огромные деньги потрачены — миллионы рублей, а оно стоит и не используется. Тоже повсеместно выявляется», — заявил он.

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