На фресках в витебском костеле есть изображение Диего Марадоны 4 25.12.2022, 20:16

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Фотофакт.

Летом в Витебске открыли новый костел. Он посвящен Святому Игнатию Лайоле, основателю ордена иезуитов. Кроме необычной архитектуры храма, пользователей удивили и фрески в нем. На них, например, изображена рок-группа и легендарный футболист Диего Марадона. О том, почему были выбраны именно такие образы Олег Буткевич, председатель конференции католических епископов Беларуси рассказал «Беларусь 1».

Костел располагается в Витебске на пересечении улиц Генерала Ивановского и Баграмяна в новом микрорайоне Билево, сообщает издание «Витебские вести». Необычным он кажется не только снаружи, но и внутри. На фресках в здании можно увидеть выступление рок-звезды, журналистов, человека со спасательным кругом.

А еще легендарного Диего Марадону, которому омывает ноги Папа Римский.

Ответ на вопрос, почему фрески в храме сделали именно такими, дал Олег Буткевич, председатель конференции католических епископов Беларуси:

— Тут спроба таго, каб гэтае свецкае мастацтва паставіць на служэнне духоўных каштоўнасцей. Падсцягнуць, даць зразумець. Выклікаць, можа, пэўнае абурэнне. Даць зразумець, што Хрыстос застаецца жывым.

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