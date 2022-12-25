На фресках в витебском костеле есть изображение Диего Марадоны

На фресках в витебском костеле есть изображение Диего Марадоны4
- 25.12.2022, 20:16
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Фотофакт.
Летом в Витебске открыли новый костел. Он посвящен Святому Игнатию Лайоле, основателю ордена иезуитов. Кроме необычной архитектуры храма, пользователей удивили и фрески в нем. На них, например, изображена рок-группа и легендарный футболист Диего Марадона. О том, почему были выбраны именно такие образы Олег Буткевич, председатель конференции католических епископов Беларуси рассказал «Беларусь 1».
Костел располагается в Витебске на пересечении улиц Генерала Ивановского и Баграмяна в новом микрорайоне Билево, сообщает издание «Витебские вести». Необычным он кажется не только снаружи, но и внутри. На фресках в здании можно увидеть выступление рок-звезды, журналистов, человека со спасательным кругом.
А еще легендарного Диего Марадону, которому омывает ноги Папа Римский.
Ответ на вопрос, почему фрески в храме сделали именно такими, дал Олег Буткевич, председатель конференции католических епископов Беларуси:
— Тут спроба таго, каб гэтае свецкае мастацтва паставіць на служэнне духоўных каштоўнасцей. Падсцягнуць, даць зразумець. Выклікаць, можа, пэўнае абурэнне. Даць зразумець, што Хрыстос застаецца жывым.