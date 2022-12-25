Казахстан передал Украине более 40 генераторов 7 25.12.2022, 20:23

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Их отправят в медучреждения страны.

Казахстан передал Украине 41 генератор стоимостью около полумиллиона долларов, которые будут распределены между учреждениями здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава Украины.

В частности, они были переданы в области, которые находятся под атаками российских войск — в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую и другие области.

«Ежедневно оккупанты наносят удары по нашей инфраструктуре, что несет угрозу электроснабжению. Совместно с партнерами мы прилагаем максимум усилий, чтобы в условиях обесточивания больницы продолжали работать и выполнять главную задачу – спасать жизнь. Каждый генератор – это гарантия бесперебойной работы операционных, реанимаций и кислородных станций», – подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Партия генераторов была доставлена благодаря работе межпарламентской группы дружбы «Украина - Казахстан».

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