Казахстан передал Украине более 40 генераторов

Казахстан передал Украине более 40 генераторов7
- 25.12.2022, 20:23
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Их отправят в медучреждения страны.
Казахстан передал Украине 41 генератор стоимостью около полумиллиона долларов, которые будут распределены между учреждениями здравоохранения.
Об этом сообщает пресс-служба минздрава Украины.
В частности, они были переданы в области, которые находятся под атаками российских войск — в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую и другие области.
«Ежедневно оккупанты наносят удары по нашей инфраструктуре, что несет угрозу электроснабжению. Совместно с партнерами мы прилагаем максимум усилий, чтобы в условиях обесточивания больницы продолжали работать и выполнять главную задачу – спасать жизнь. Каждый генератор – это гарантия бесперебойной работы операционных, реанимаций и кислородных станций», – подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Партия генераторов была доставлена благодаря работе межпарламентской группы дружбы «Украина - Казахстан».