Генпрокурор сообщил о росте коррупции в Беларуси 10 25.12.2022, 20:38

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С начала 2022 года выявили на 40% больше преступлений , чем годом ранее.

В Беларуси с начала 2022 года выявили на 40% больше преступлений коррупционной направленности, чем годом ранее. Об этом в эфире СТВ сообщил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

«В текущем году прокуратура приняла меры, чтобы активизировать работу правоохранительного блока по выявлению фактов коррупции. Результаты говорят сами за себя — таких преступлений на 40% выявлено больше, чем в прошлом году, — 1561 преступление коррупционной направленности», — рассказал он.

По его словам, по этим делам установлен ущерб чуть более 20 миллионов рублей.

Кроме того, он заявил, что в текущем году усилиями Генпрокуратуры совместно со всеми заинтересованными изменены подходы к выявлению имущества, добытого преступным путем, наложению на него ареста и принятию мер по возмещению ущерба.

«Эти меры уже дают результат: около 47 процентов ущерба возмещено. Благодаря новым формам и методам наложен арест на имущество, которое практически на сто процентов позволит нам возместить ущерб, нанесенный коррупционерами людям и стране в целом», — заявил Швед.

Напомним, 23 декабря Андрей Швед заявил, что в Беларуси впервые принята стратегия по борьбе с коррупцией, она состоит из семи основных блоков, но основной упор сделан на то, чтобы максимально вовлечь общественность в работу по борьбе с коррупцией.

«Должна быть действенная обратная связь между правоохранителями, которые должны информировать (в соответствии с последними изменениями в законе о борьбе с коррупцией) нанимателей, должностных лиц о фактах коррупции и требовать от них, чтобы руководители принимали действенные меры не только по устранению последствий, но и профилактике. С другой стороны, мы ждем, что сами люди, коллективы будут активно информировать правоохранительные органы есть признаки, есть информация, которая требует проверки о том, что отдельные должностные лица живут не по средствам», — рассказал он.

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