Король Чарльз III записал первое рождественское послание 25.12.2022, 20:47

Он посвятил часть обращения «удивительно добрым людям».

Король Великобритании Чарльз III в воскресенье, 25 декабря, выступил с первым рождественским обращением.

Как сообщает The Guardian, послание было записано в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Король почтил память покойной матери Елизаветы II и выразил сочувствие всем, кто потерял близких.

Он посвятил часть обращения «удивительно добрым людям», которые помогают другим на фоне экономических и других трудностей. Чарльз III также отметил сотрудников сферы здравоохранения и социальных услуг, военнослужащих, экстренные службы и все религиозные общины.

«В это время большой тревоги и трудностей — будь то для тех, кто сталкивается с конфликтами, голодом или стихийными бедствиями по всему мире, или для тех [в Великобритании], кто старается оплатить свои счета и прокормить и согреть свои семьи — мы видим человечность граждан в странах Содружества, которые с готовностью реагируют на страдания других», — сказал он.

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