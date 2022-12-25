Скончался экс-доцент МГУ имени Кулешова Виталий Евменьков 25.12.2022, 21:10

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Ему было 46 лет.

На 47-м году жизни не стало могилевского журналиста, кандидата филологических наук Виталия Евменькова, сообщает телеграм-канал Magilev.by. Экс-доцент кафедры литературы и межкультурных коммуникаций Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова скончался 25 декабря.

Виталий Евменьков родился в июле 1976 года. Закончил МГУ им. А. А. Кулешова, а позже аспирантуру. Научные интересы: славянские литературы (польская, украинская, белорусская).

По информации «Нашай нівы», с 1999-го он стал преподавать в родной альма-матер. С 2008—2021 был доцентом кафедры кафедры литературы и межкультурных коммуникаций. Учил студентов журналистике. Три года — с 2009-го по 2012-го возглавлял сайт «City.mogilev.by» и городского портала «Mycity.by. Вскоре после протестов-2020 доцента уволили из вуза.

Месяц назад Виталий Иванович презентовал свою поэму «Филоматы». Он долго болел.

— Працаваў, пакуль мог, бо быў самаадданым і руплівым. Мы ўсе спадзяваліся на цуд. Але Віталя Іванавіча не стала сёння, у 10:30. На Каляды. Калегі, якія доўга ведалі яго, кажуць, што гэта было яго ўлюбёнае свята, — пишет Magilev.by.

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