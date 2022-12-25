Pink Floyd собрала 500 тысяч фунтов для поддержки украинцев 25.12.2022, 21:15

Деньги поступят в несколько гуманитарных фондов.

Британская рок-группа Pink Floyd собрала на поддержку Украины более 500 тысяч фунтов стерлингов — от продажи сингла Hey, Hey, Rise Up. Деньги поступят в несколько гуманитарных фондов. Сингл был записан совместно с лидером украинской группы «Бумбокс» Андреем Хлывнюком.

Премьера клипа состоялась в YouTube 7 апреля. С тех пор его посмотрели более 11 миллионов человек.

Композицию записали Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон, которые играли в Pink Floyd на пике популярности группы. В создании клипа также участвовали режиссер Нитин Соуни и бас-гитарист Гай Пратт.

В Hey, Hey, Rise Up Pink Floyd аранжировали украинскую песню «Ой у лузі червона калина» (Червона калина), которую спел Андрей Хлывнюк. Кроме того, во вступлении использована запись песни в исполнении Национального хора Украины имени Григория Веревки.

Pink Floyd would like to thank everyone who has supported Hey, Hey, Rise Up. The single, recorded on 30th March with Andriy Khlyvnyuk of the Ukrainian band Boombox, has so far raised over £450,000 to help alleviate the suffering of the Ukrainian people.

pic.twitter.com/NqO71NAhaO — Pink Floyd (@pinkfloyd) December 23, 2022

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