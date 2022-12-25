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Pink Floyd собрала 500 тысяч фунтов для поддержки украинцев

  • 25.12.2022, 21:15
Pink Floyd собрала 500 тысяч фунтов для поддержки украинцев

Деньги поступят в несколько гуманитарных фондов.

Британская рок-группа Pink Floyd собрала на поддержку Украины более 500 тысяч фунтов стерлингов — от продажи сингла Hey, Hey, Rise Up. Деньги поступят в несколько гуманитарных фондов. Сингл был записан совместно с лидером украинской группы «Бумбокс» Андреем Хлывнюком.

Премьера клипа состоялась в YouTube 7 апреля. С тех пор его посмотрели более 11 миллионов человек.

Композицию записали Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон, которые играли в Pink Floyd на пике популярности группы. В создании клипа также участвовали режиссер Нитин Соуни и бас-гитарист Гай Пратт.

В Hey, Hey, Rise Up Pink Floyd аранжировали украинскую песню «Ой у лузі червона калина» (Червона калина), которую спел Андрей Хлывнюк. Кроме того, во вступлении использована запись песни в исполнении Национального хора Украины имени Григория Веревки.

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