В Минобороны Германии считают, что РФ может начать новое наступление в апреле 2023 года и при участии Беларуси 13 25.12.2022, 21:40

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РФ попытается полностью захватить Донбасс.

В минобороны Германии не исключают, что РФ начнет новое наступление в апреле 2023 года. Об этом в закрытой ленте сообщила газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на анализ ведомства, материал в открытом доступе опубликовало издание Kreiszeitung.

В немецком ведомстве описали два вероятных сценария нового наступления России. Оба предусматривают вовлечение Беларуси.

Согласно первому сценарию, наступление ожидается в апреле 2023 года. Российские войска пойдут со стороны Донбасса, а белорусская армия будет использована как угроза и отвлекающий фактор. В прогнозе говорится, что «если белорусские военные появятся на общей с Украиной границе, то украинским защитникам придется разделиться, чтобы отразить возможное вторжение с севера».

Впрочем, согласно этому сценарию, непосредственно в войну Беларусь, скорее всего, не будет вмешиваться. Целью такого варианта российского наступления эксперты называют установление полного контроля над Донбассом.

Второй сценарий описывает полноценное вовлечение армии Беларуси в войну. Согласно ему, Беларусь пойдет в сторону Киева, а российские солдаты наступят на Донбасс. В прогнозе подчеркивает: если российской армии удастся продвинуться на запад Украины, то войска могут перекрыть западные поставки и вынудить украинское правительство сдаться.

Однако такая стратегия потребовала бы всеобщей мобилизации в России, поскольку российская армия уже была значительно ослаблена и нуждается в дополнительных солдатах.

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