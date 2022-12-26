Снежная буря в США: около 2 млн людей остались без света 26.12.2022, 0:12

Число погибших возросло до 28.

В США из-за арктического циклона, который охватил две трети континентальной территории страны, погибли по меньшей мере 28 человек. Много жителей осталось без света.

Об этом сообщает Reuters.

Глава округа Эри Марк Полонкарз рассказал, что часть погибших жителей нашли сегодня, 25 декабря, в автомобилях, а также под снежными завалами. При этом он отметил, что число жертв может продолжать расти.

По данным сайта PowerOutage.us в субботу, 24 декабря, когда буря только началась, без электроснабжения остались 1,8 миллионов жителей страны. При этом сегодня ситуация улучшилась — без света более 200 тысяч домов и предприятий.

Также в издании подчеркивают, что только за сегодня снежная буря привела к отмене более 1300 авиарейсов, прежде всего, в Нью-Йорке и нескольких штатах на севере страны. В субботу было отменено более 3300 рейсов в США, почти 7500 - задержаны.

При этом жителей северных штатов призвали не выходить из дома, поскольку там в отдельных районах было зафиксировано до минус 48 градусов по Цельсию, что является новым температурным рекордом.

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