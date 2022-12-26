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Генштаб ВСУ подтвердил удар по штабу оккупантов, где проводилось совещание офицеров

  • 26.12.2022, 1:51
Генштаб ВСУ подтвердил удар по штабу оккупантов, где проводилось совещание офицеров

ВСУ ударили по штабу в Херсонской области.

Генштаб в вечерней сводке подтвердил нанесенный в предыдущие дни удар по штабу оккупантов в районе Забарино Херсонской области, где проводилось совещание офицеров.

Среди подтвержденных результативных ударов ВСУ по противнику в предыдущие дни – поражение штаба оккупантов в районе Забарино Херсонской области, где в тот момент проходило совещание командного состава. По данным Генштаба, не менее 70 россиян было ранено, количество ликвидированных уточняется.

Кроме того, подтверждается уничтожение четырех САУ 2С7 «Пион» в Донецкой области.

Командование предупреждает, что сохраняется угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.

Авиация ВСУ в течение 24 декабря нанесла два удара по районам сосредоточения оккупантов, а ракетные войска и артиллерия поразили пять командных пунктов и район сосредоточения живой силы противника.

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