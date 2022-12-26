Визит Папы Римского в Беларусь не планируется 26.12.2022, 5:02

Об этом заявил апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич.

Время для визита Папы Римского в Беларусь еще не настало. Об этом в эфире СТВ заявил апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич.

«Ватикан продолжает контакт с государствами. И это всегда продолжается и будет продолжаться. Ватикан заинтересован всегда развивать диалог и решать все вопросы через диалог. Мир, согласие, уважение. Приезд папы, когда придет время, это будет положительный момент не только для нашей церкви, но и для всего общества. На благо вашей страны. Поэтому, думаю, очень важно такой визит подготовить и реализовать, тогда это действительно может сбыться», — сказал Йозич.

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