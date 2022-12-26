Стоит ли белорусам бежать в обменники в последнюю неделю уходящего года? 26.12.2022, 8:20

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Прогноз аналитиков.

Начинается последняя неделя уходящего 2022 года. Собственно, на внебиржевом рынке Форекс уже начались рождественские каникулы, сегодня и завтра, а также в пятницу 30 декабря не работает большинство бирж развитых стран. Как это отразится на белорусском рынке валют, читайте в нашем еженедельном прогнозе, пишет myfin.by.

Тем не менее, на российском и белорусском валютном рынках торги продолжаются, и какие-то сюрпризы не исключены. Речь сейчас о почти 10%-м изменении котировок валютной корзины Нацбанка Беларуси на прошлой неделе.

Доллар США закрыл прошлую неделю с ростом курса на +5,40%. С начала 2022 года изменение курса составило +5,66%. По итогам прошлого четверга рост составлял +7,15%, но благодаря коррекции к окончанию пятничных торгов курс доллара остановился на значении USD/BYN 2,6923. Тогда же, в пятницу 23 декабря, на рынок вернулся максимальный с июля 2022 года дневной торговый объем в 73,125 млн долларов США.

На российском валютном рынке в это же время курс скорректировался от максимума в USD/RUB 72,30 до 67,646, но к закрытию торгов недели курс доллара вернулся выше 70,200. Это дает основание полагать, что курс «бакса» на российском рынке может вернуться к росту, а следом и белорусский рубль также снизит позиции до USD/BYN 2,700 и выше.

Евро, как мы и полагали, вело себя относительно спокойно и на внебиржевом рынке Форекс и на внутреннем белорусском валютном рынке.

По итогам недели пара EURUSD закрылась немного выше EURUSD 1,0613, колебания проходили в узком ценовом канале между 1,0574 и 1,0658, не превышая 100 пунктов. На белорусском рынке евро торгуется после 12 декабря (даты исключения из валютной корзины) с минимальными торговым объемами. В пятницу 23 декабря, например, не было зарегистрировано ни одной биржевой сделки.

Курс Нацбанка устанавливается на основании соотношения пары EUR/USD на Форексе, последний курс на выходные составил EUR/BYN 2,9139. Изменение за неделю составило +7,23%, с начала года евро вышло в плюс на +1,07%.

Российский рубль логичным образом потерял за неделю на белорусском валютном рынке -2,19%, хотя еще по итогам четверга снижение составляло -3,96%. Прошлая неделя закрылась с курсом RUB/BYN 3,8686 за 100 российских рублей.

Поскольку, как мы писали выше, не исключено продолжение снижения курса российского рубля на торгах московской валютной биржи, вполне вероятно продолжение этого же тренда и на белорусских торгах.

Курс доллара США в таком случае может вернуться к значениям выше EUR/USD 2,7000. Курс евро, если взять за основу отношение пары EUR/USD 1,0600 будет рассчитываться около EUR/BYN 2,9000. Российский рубль остается около значения в RUB/BYN 3,8600 за 100 российских рублей.

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